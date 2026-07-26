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La Azohía reivindica su historia e identidad con la Feria de la Almadraba

Vecinos y visitantes disfrutaron de la jornada sobre esta técnica pesquera trimilineria

Vecinos y visitantes probando los productos pesqueros de la almadraba.

Vecinos y visitantes probando los productos pesqueros de la almadraba. / A.C.

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Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

Desde los orígenes de la localidad cartagenera de La Azohía, los romanos dejaron un amplío legado que marca la identidad de la población y ha permanecido intacto hasta nuestros días, la almadraba. Una técnica pesquera con más de tres mil años de historia en la que un laberinto de redes aprovecha la migración de especies como el atún o la lecha para atraparlas entre un mínimo de dos barcos, seleccionando los mejores ejemplares. También da nombre al lugar donde se preparan las especies pescadas.

Una especialidad heredada de los primeros pobladores de La Azohía que ha convertido a la almadraba de esta localidad en la última en funcionamiento en todo el Mediterráneo.

Por ello, la I edición de la Feria de la Almadraba celebrada ayer se convirtió en un punto de encuentro entre la tradición pesquera, la identidad local y la conservación de este patrimonio pesquero único. Así lo pudieron sentir los vecinos y visitantes que se acercaron a La Azohía a conocer de primera mano su historia, así como degustar las diferentes elaboraciones gastronómicas preparadas, a partir de la técnica de toda la vida.

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El programa de la feria incluyó, además, un reconocimiento al trabajo de las generaciones de almadraberos pasadas, con la proyección del documental Los Almadrabos. Asimismo, la feria ofreció espacios dedicados a productores locales y propuestas divulgativas que permiten descubrir el valor medioambiental y patrimonial de este sistema de pesca selectivo, que aún perdura en la costa cartagenera de La Azohía.

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