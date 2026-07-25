Vox condiciona los presupuestos regionales al arreglo del Paseo de Los Nietos

El abandono que el paseo marítimo de Los Nietos lleva décadas sufriendo parece que tiene los días contados gracias. El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, aprovechó su intervención en el Pleno Extraordinario sobre el Estado del Municipio para realizar un anuncio que ha supuesto un gran alivio para los vecinos de esta zona: el respaldo de su formación a los presupuestos de la Asamblea Regional estará supeditado a que la Comunidad Autónoma incluya una partida suficiente para el Consistorio garantice la remodelación integral del paseo marítimo de Los Nietos.

López Pretel calificó esta actuación como una demanda irrenunciable para el municipio. “Se trata de una reivindicación histórica que arrastra más de treinta años de promesas incumplidas, deterioro y continuas quejas vecinales. Si los presupuestos regionales salen adelante con el apoyo de Vox, será porque Cartagena y los vecinos de Los Nietos reciben de una vez por todas la inversión que se les debe”, aseguró el líder local de la formación de Abascal.

Asimismo, recordó que la capacidad de influencia de Vox ya ha permitido en otras ocasiones obtener importantes inversiones para el municipio. “Cuando Vox es decisivo, Cartagena gana. Y vamos a seguir utilizando nuestra fuerza institucional para conseguir inversiones que mejoren la calidad de vida de los cartageneros", celebró López Pretel.

El portavoz del grupo municipal ha recordado que Vox asumió responsabilidades de gobierno “para trabajar, no para ocupar sillones”, impulsando proyectos que hoy forman parte de la realidad municipal, como la Oficina Municipal de Asesoramiento e Inspección Sanitaria y de Salubridad Pública, la Oficina Municipal de Vivienda, la Oficina Antiocupación, el fortalecimiento del Servicio Municipal de Litoral, las inversiones en playas, la obtención del mayor número de Banderas Azules de la historia de Cartagena, las ayudas a la natalidad o la creación del Jardín del Niño No Nacido.

“En 2027 asumiremos desde el Gobierno la Oficina de Vivienda y crearemos una entidad específica que se dedique íntegramente a la recuperación del Casco Antiguo”, anunció el portavoz, quien denunció que los vecinos del centro se quejan continuamente de la delincuencia y la inseguridad que sufren a diario.

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“No vamos a mirar hacia otro lado mientras el corazón de nuestra ciudad se degrada; devolveremos la seguridad y la calidad de vida que los vecinos se merecen”, concluyó López Pretel.