Playa Honda estrena su Sunset Market: artesanía, gastronomía y ocio junto al mar en Cartagena

El paseo marítimo de Playa Honda se convierte en un nuevo punto de encuentro para disfrutar del atardecer junto al mar en Cartagena, una propuesta que combina artesanía, gastronomía, ocio y actividades familiares. El Sunset Market abrió sus puertas el jueves 23 de julio por la noche, Inauguración a la que asistieron las concejalas de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, y de Descentralización y Festejos, Francisca Martínez.

El Sunset Market abre de jueves a domingo, en horario de 19:00 a 01:00 horas y los visitantes pueden recorrer los puestos de artesanía local, degustar diversas propuestas en la zona gastronómica, con food trucks, churros y helados; y participar en las actividades familiares programadas cada día, pensadas para pequeños y mayores.

Además, durante todas las jornadas, el mercado contará con animación, talleres y diferentes propuestas de dinamización que "contribuirán a crear un ambiente cercano, veraniego y lleno de vida en el paseo marítimo", señala el Consistorio cartagenero en un comunicado.

Petición vecinal

Desde el Ayuntamiento de Cartagena destacan que se ha impulsado esta iniciativa como respuesta a la petición de los vecinos para dinamizar la zona y ofrecer una nueva alternativa de ocio para residentes y visitantes.

La concejala de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, destacó que "el Sunset Market es una oportunidad para seguir apoyando al comercio artesanal y a la hostelería local, al tiempo que ofrecemos una experiencia diferente para disfrutar del verano en nuestro litoral"

Por su parte, la edil de Descentralización y Festejos, Francisca Martínez, señaló que "esta iniciativa nace escuchando a los vecinos, que pedían nuevas actividades para dinamizar la zona. Queremos que este mercado se convierta en un punto de encuentro para las familias y en un atractivo más para quienes nos visitan durante estos meses".

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"Desde el Ayuntamiento invitamos a cartageneros y visitantes a acercarse al Sunset Market y disfrutar de las tardes más bonitas del verano, con el mar y el paseo marítimo como escenario de una propuesta que une ocio, gastronomía y tradición artesanal en un entorno privilegiado", concluyó Martínez.