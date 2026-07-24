Vecinos de Santa Lucía y Los Mateos denuncian cortes de luz de más de seis horas en plena ola de calor en Cartagena

La Asociación de Vecinos de Santa Lucía denuncia "el abandono de Iberdrola tras dejar a decenas de familias sin luz durante seis horas en plena ola de calor". Exigen la renovación integral del tendido eléctrico, los apagones se repiten todos los veranos, así como la creación de retenes de emergencia, para atender averías durante los episodios de altas temperaturas.

La Asociación de Vecinos de Santa Lucía denuncia la grave situación sufrida en la noche del jueves por numerosos vecinos de Santa Lucía y Los Mateos, que permanecieron sin suministro eléctrico desde las 21:00h hasta las 3:00h de la madrugada, en una de las jornadas más calurosas del verano, con temperaturas que alcanzaron los 40 grados.

Los cortes en el suministro se repiten todos los veranos, por lo que reclaman la renovación integral del tendido eléctrico para resolver esta situación de una vez por todas, así como piden al Ayuntamiento de Cartagena que exija a la compañía soluciones inmediatas, que garanticen el bienestar de nuestros vecinos.

La avería afectó a la zona del cabezo Chocolatero, en Santa Lucía, y a la zona de la Plaza Mayor y la calle Boleta, en Los Mateos.

Durante esas seis horas tampoco funcionó el alumbrado público en varias zonas, generando una gran inseguridad e indignación entre los vecinos.

Los afectados intentaron contactar con Iberdrola para comunicar la incidencia y conocer cuándo se restablecería el servicio, "pero la compañía no ofreció una respuesta eficaz ni atendió las reclamaciones de los vecinos, aumentando todavía más la sensación de abandono".

"Es absolutamente intolerable. No se puede dejar a los vecinos sin electricidad durante más de seis horas en plena ola de calor. Hay personas mayores, enfermos, niños pequeños y familias enteras que dependen de un suministro eléctrico, que pagan puntualmente. Esta situación no es nueva, se repite todos los veranos sin que pongan solución", denuncia el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, David García.

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El presidente vecinal lamenta que esta situación no sea un hecho aislado y considera que pone de manifiesto el deterioro de la red eléctrica que da servicio a ambos barrios, si no se ponen soluciones inmediatas, iniciaremos una denuncia conjunta a través de Consumo para reclamar los daños ocasionados.