El Puerto de Cartagena estará cortado al tráfico más de un mes
La Autoridad Portuaria ejecutará los trabajos en el paseo Alfonso XII entre el 27 de julio y el 4 de septiembre
La Autoridad Portuaria de Cartagena ha informado de que, con motivo de las obras de mejora del pavimento, a partir del lunes 27 de julio, a las 7:00 horas, permanecerá cortado al tráfico el tramo situado en el paseo Alfonso XII, junto a la explanada del Puerto, hasta el 4 de septiembre.
En concreto, el corte de tráfico será desde la rotonda próxima a la bandera ubicada en la explanada del Puerto hasta la calle Joaquín Navarro.
"La ejecución de los trabajos se ha programado durante el mes de agosto con el objetivo de minimizar las afecciones a la movilidad, al coincidir con el periodo de menor intensidad de tráfico en la ciudad", señalan fuentes del organismo presidido por Pedro Pablo Hernández.
El corte estará debidamente señalizado y se habilitarán los desvíos necesarios para garantizar la circulación. La Autoridad Portuaria recomienda seguir la señalización provisional y planificar los desplazamientos con antelación mientras duren los trabajos.
La Autoridad Portuaria agradece la comprensión y colaboración de los ciudadanos ante las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar.
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