Cartagena insta al Obispado a restaurar los frescos de Folch de Cardona en Santa María de Gracia

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este jueves por unanimidad una moción de la concejal no adscrita María Dolores Ruiz Álvarez para instar al Gobierno municipal a dirigirse al Obispado de la Diócesis de Cartagena, propietario de la Iglesia de Santa María de Gracia, para reclamar la restauración de los frescos de la capilla dedicada originariamente a San Juan Nepomuceno, que constituyen uno de los escasos ejemplos conservados de pintura mural neoclásica en Cartagena.

La obra mural, ubicada en uno de los templos más emblemáticos de la ciudad, se atribuye a Francisco Folch de Cardona, pintor de cámara del rey Carlos IV y una de las figuras destacadas de la pintura neoclásica en la Región de Murcia. La moción recuerda que algunos autores también apuntan a la posible intervención de Manuel de la Cruz o Francisco de Aguilar en la ejecución de estas pinturas.

Rubio Paredes describió la obra como «Jesús y María, y junto al primero el símbolo de la Redención sostenido por un ángel, figuran en el centro sobre una nube de gloria, rodeando al divino grupo de ángeles y querubines, y debajo, las figuras de Santo Domingo, Moisés y las tres Virtudes Teologales».

Ruiz advierte de que los frescos presentan en la actualidad un avanzado estado de deterioro, con importantes pérdidas de policromía, desprendimientos y alteraciones que comprometen su conservación y dificultan la adecuada contemplación de un conjunto artístico de indudable valor histórico y cultural.

La iniciativa subraya que se trata de una pieza de indudable valor histórico y cultural, integrada además en la Iglesia de Santa María de Gracia, catalogada con Grado 1 de Protección Integral en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena.

La edil No Adscrita adjunta unas fotografías realizadas por Agustín Alcaraz en 1926, que permiten apreciar el buen estado que presentaban entonces las pinturas y que podrían servir como referencia para una futura intervención.

La recuperación de los frescos, según el texto, permitiría rescatar una destacada obra mural del siglo XVIII y poner en valor uno de los espacios más significativos de un templo estrechamente vinculado a la identidad religiosa y cultural de Cartagena, especialmente a su Semana Santa.

El acuerdo aprobado por unanimidad plantea que el requerimiento al Obispado se fundamente en el deber de conservación que la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia impone a los titulares de bienes integrantes del patrimonio cultural.

Noticias relacionadas

Asimismo, el Ayuntamiento expresa su disposición a colaborar institucionalmente con el Obispado y con las administraciones competentes para favorecer la recuperación de este conjunto pictórico y buscar vías que hagan viable la actuación.