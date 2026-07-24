Arroyo anuncia suelo municipal gratuito para vivienda asequible en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció este viernes en el Debate sobre el Estado del Municipio la cesión gratuita de suelo municipal para construir vivienda asequible, "la congelación de todos los impuestos y tasas municipales" en 2027 y la duplicación del cheque bebé hasta los 400 euros.

En materia de vivienda, la primera edil calificó la situación como una "emergencia social" y avanzó que el Ayuntamiento pondrá a disposición de promotores, cooperativas o particulares parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo sin coste para levantar viviendas asequibles.

La cesión se realizará mediante convocatoria pública y estará condicionada a que las promociones se ejecuten en los plazos previstos. En caso de incumplimiento, las parcelas revertirán al patrimonio municipal.

La regidora municipal explicó que la medida podrá articularse mediante la transmisión de la propiedad o a través del derecho de superficie y se suma a la Estrategia Municipal de Vivienda.

Asimismo, recordó que el nuevo Plan General permitirá alcanzar unas 120.000 viviendas potenciales, cifra que, según indicó, aumentará con las medidas aprobadas por la Comunidad Autónoma para favorecer la vivienda asequible.

También destacó que el procedimiento de edificación forzosa puesto en marcha en el casco histórico ha permitido solicitar licencias para construir 254 viviendas en 40 solares que permanecían vacíos, además de una residencia de estudiantes de más de 90 plazas.

Asimismo, anunció un protocolo con la Confederación de Cooperativas de Vivienda (CONCOVI) para impulsar promociones en régimen cooperativo sobre suelo municipal.

En el ámbito fiscal, Arroyo anunció que el Gobierno municipal propondrá mantener "congelados todos los impuestos y tasas en 2027", sin aplicar siquiera la actualización correspondiente al IPC. La propuesta incluirá también la continuidad de la denominada "tasa cero" para la apertura de nuevos negocios por quinto año consecutivo y el mantenimiento de las bonificaciones fiscales destinadas a favorecer la inversión y la creación de empleo.

Según la alcaldesa, la política de congelación fiscal ha evitado una actualización acumulada equivalente al 25% del IPC y ha dejado en manos de familias y empresas unos 35 millones de euros.

Añadió que el Ayuntamiento mantendrá esta política mientras continúa reduciendo la deuda municipal y conserva uno de los menores periodos medios de pago a proveedores.

Arroyo adelantó que el cheque bebé municipal se duplicará a partir del próximo año y pasará de 200 a 400 euros por nacimiento. La alcaldesa enmarcó esta medida dentro de la política municipal de apoyo a la natalidad, junto a la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, el transporte gratuito para menores de 14 años y las iniciativas de conciliación.

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Durante su intervención, Arroyo señaló que 433 familias se han beneficiado ya de esta ayuda desde su puesta en marcha y defendió que el Ayuntamiento continuará ampliando las medidas de apoyo a la crianza.