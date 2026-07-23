La UPCT construirá un centro deportivo y transformará el Campus de Alfonso XIII el próximo curso

El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler, presentó este jueves al Claustro el proyecto de actuuaciones previsto para el próximo curso, que contempla reformas en las infraestructuras físicas de los campus y en el ámbito digital, según informó la propia universidad.

Obras en Alfonso XIII, el Paraninfo y la web

Según la UPCT, el plan incluye la licitación y el comienzo de la ejecución de la transformación del exterior del Campus de Alfonso XIII, así como la construcción de un centro deportivo en el cerro de San José.

En paralelo, la universidad ha explicado que se ejecutará la rehabilitación del edificio central del Paseo, que albergará la futura sede de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica y del CRAI Biblioteca de este campus. El representante legal de la cooperativa que dirigirá esta obra es el arquitecto por la UPCT Pascual Pérez.

La UPCT reformará también la iluminación y los equipos de sonido de su Paraninfo, situado en el Campus Muralla del Mar, y renovará su página web, dentro de lo que la universidad ha descrito como el despliegue de un 'rebranding' de su marca corporativa.

El Programa de Retos y el apoyo a nuevos estudiantes

El rector hizo hincapié en la consolidación del Programa de Retos, iniciado este curso, al que se ha referido como emblema de la apuesta de la universidad por "ofrecer la formación más relevante, ser un vivero tecnológico y tractor de la innovación", según declaró Kessler. Según datos de la propia UPCT, más de 50 retos fueron resueltos este año por sus estudiantes, una iniciativa que, según la universidad, captó el interés de una treintena de empresas.

Para facilitar la adaptación de los nuevos alumnos, la UPCT concluyó la primera edición del campus Rumbo UPCT y ha anunciado que repetirá en septiembre los Cursos 0 de matemáticas y física, a los que se sumará, como novedad, un taller de cálculo cuya fase piloto se desarrollará en la Escuela de Telecomunicación.

Investigación, vida universitaria y protocolos de convivencia

Entre las actuaciones proyectadas, la UPCT señaló el desarrollo de un mapa de egresados doctorales para mantener la vinculación con quienes han defendido tesis en los últimos cinco años, así como una convocatoria de financiación de proyectos semilla con participación de sus socios en la Universidad Europea de Tecnología (EUt+), según ha explicado la institución.

La universidad ha indicado también que la dinamización de la vida universitaria seguirá siendo uno de los ejes del curso, con nuevas actividades culturales, deportivas y de convivencia, en línea con el programa de deportes náuticos presentado este miércoles. El proyecto incluye, según la nota de prensa, microcredenciales sobre Accesibilidad Universal y Trastorno del Espectro del Autismo, la implantación del proyecto Espacios Seguros con protocolos ante situaciones de discriminación y acoso, y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia administrativa.