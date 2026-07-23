El temor a los incendios forestales centra el debate en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena

Cabo Tiñoso, las cuestas del Cedacero y el palmeral de San Ginés son las últimas zonas en las que Cartagena ha sufrido un incendio forestal, un temor que en pleno verano está más vivo que nunca debido a que el matorral bajo de los montes se secan, favoreciendo su combustión en caso de fuego.

MC logró el respaldo del Pleno municipal para iniciar los trabajos dirigidos a implantar un parque de bomberos en la zona oeste del municipio, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante incendios y otras emergencias y reforzar la protección de núcleos de población y espacios naturales de enorme valor ambiental.

La iniciativa, defendida por el líder de MC, Jesús Giménez Gallo, insta al Gobierno local a realizar un estudio técnico sobre la viabilidad y la ubicación más adecuada para esta nueva infraestructura, así como a iniciar las gestiones necesarias para su futura puesta en marcha.

"La zona oeste constituye uno de los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y natural de todo el término municipal, pero esta propuesta no se limita a proteger el patrimonio ecológico: se trata, sobre todo, de garantizar la seguridad de las personas", explicó Giménez Gallo.

El portavoz de MC ha señalado que la propuesta ha sido planteada tras consultar con especialistas y miembros del propio Servicio de Extinción de Incendios de Cartagena y, según expuso, los tiempos de respuesta actuales para zonas como La Magdalena, Molinos Marfagones, Canteras, La Vaguada, Perín, Isla Plana o La Azohía pueden alcanzar entre 25 y 30 minutos debido a las distancias y a las deficientes conexiones existentes.

Giménez Gallo agradeció al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, el tono cordial y constructivo con respecto a esta propuesta, "algo que no suele ser habitual en su bancada".

"Sé que estamos hablando de la seguridad de las personas, dejando al margen la ideología y la política, y confío en que lo va a hacer", aseguró el líder de MC.

"Se trata de hacer un trabajo técnico y profesional para determinar cuál es la mejor ubicación y qué tipo de infraestructura resulta más adecuada. Sabemos que no es algo que pueda hacerse de un día para otro, pero hoy hemos conseguido dar el primer paso para mejorar la respuesta ante emergencias y garantizar mejor la seguridad de nuestros vecinos", ha destacado.

Junto a esta iniciativa, MC también consiguió la aprobación de la moción defendida por el concejal Enrique Pérez Abellán para exigir la ejecución de las medidas de prevención contra incendios acordadas hace un año para el entorno de La Torre de Nicolás Pérez, la RM-E22, Campillo de Adentro y las sierras de Cabo Tiñoso y Roldán.

La propuesta reclama transformar antiguas vías pecuarias en caminos forestales, limpiar arcenes y monte bajo, mejorar y ensanchar los accesos a los caseríos, retirar residuos, instalar nuevos hidrantes y actuar sobre la rambla de La Torre de Nicolás Pérez.

En este entorno existen alrededor de 160 viviendas repartidas entre una docena de núcleos diseminados, con unos 250 residentes habituales, muchos de ellos de edad avanzada, una cifra que prácticamente se duplica durante el verano.

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, vio aprobada su una moción con una batería de medidas para reforzar la prevención y la respuesta ante incendios forestales en la Región. El texto incluye 22 acuerdos dirigidos a distintas administraciones, entre ellas la Comisión Europea, el Gobierno central y varias consejerías del Ejecutivo regional.

Una de las principales propuestas es la creación de un registro de personas especialmente vulnerables que residan en zonas con riesgo de incendios forestales, especialmente en viviendas diseminadas, núcleos aislados o entidades singulares. La moción plantea que la inscripción sea voluntaria y con autorización previa, con el objetivo de facilitar la localización, aviso y evacuación de estas personas en caso de emergencia.

Vox también reclama modificar la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para incorporar el principio de respuesta inmediata por proximidad. La intención es que los medios humanos y materiales puedan movilizarse en función de la cercanía y la capacidad operativa, sin que los límites administrativos entre comunidades autónomas o municipios retrasen la intervención.

La iniciativa da un peso importante al papel del campo en la prevención de incendios. López Pretel propone impulsar ayudas económicas, fiscales y técnicas para mantener y recuperar los cultivos tradicionales de secano, al considerar que actúan como zonas de discontinuidad de combustible y cortafuegos naturales. También se pide facilitar la creación de cortafuegos verdes o agrícolas en el perímetro de zonas forestales y en áreas de interfaz urbano-forestal.

La moción incluye además medidas de gestión forestal, como facilitar la apertura y mantenimiento de cortafuegos y fajas auxiliares de defensa, tanto en terrenos públicos como privados, y garantizar el pastoreo en zonas forestales con las limitaciones necesarias para hacerlo compatible con la conservación del entorno. También se plantea regular de forma más flexible las actuaciones preventivas en espacios de la Red Natura 2000, como la limpieza de biomasa, las entresacas y otros trabajos silvícolas tradicionales.

Otro bloque de propuestas se centra en los recursos hídricos. Vox se opone al desmantelamiento de presas y azudes, y solicita un inventario nacional de infraestructuras hidráulicas que puedan servir como reservas estratégicas de agua para helicópteros e hidroaviones.

Además, reclama la construcción de balsas de riego y abastecimiento ganadero en puntos estratégicos para facilitar la carga de agua en tareas de extinción.

En materia de emergencias, la moción pide más formación para Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales y agrupaciones de Protección Civil, con especial atención a protocolos de evacuación y confinamiento de personas vulnerables.

También reclama duplicar la dotación presupuestaria anual destinada a las Unidades Básicas de Protección Civil de los ayuntamientos y financiar vehículos ligeros de primera intervención en municipios con riesgo forestal.

Noticias relacionadas

Por último, López Pretel plantea aumentar la plantilla de agentes medioambientales, modernizar los sistemas de detección y alerta temprana, e impulsar un nuevo marco laboral para los bomberos forestales que mejore sus condiciones de trabajo, desarrollo profesional y retribuciones.