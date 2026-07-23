Arroyo consuma el despido de los asesores de la oposición en Cartagena

La Junta de Gobierno resolvió este miércoles las alegaciones formuladas por Vox y MC sobre la reducción del personal eventual de sus grupos municipales acordado el pasado 25 de junio y ha adoptado un nuevo acuerdo, que se traduce en lo ya anunciado pero dentro del orden del día de la Junta.

El origen de las alegaciones se encuentra en una propuesta de la alcaldesa aprobada el 25 de junio para modificar el número de personal eventual, "motivada por la necesidad de adecuar su distribución a la nueva composición del Pleno tras la pérdida de un concejal por parte del Grupo Municipal MC Cartagena y de dos concejales por parte del Grupo Municipal Vox", según defienden fuentes municipales.

Ambos grupos afectados presentaron recursos, tal y como adelantó La Opinión. El primero de ellos fue presentado por Vox, solicitando la suspensión del acuerdo y su tramitación por el procedimiento ordinario, alegando vicios formales y falta de motivación. La resolución de este recurso ha sido una estimación parcial. La Junta de Gobierno Local ha acordado dejar sin efecto el acuerdo tramitado fuera del orden del día y lo ha incluido en el de la sesión de este miércoles, subsanando así los motivos formales de la impugnación. Como consecuencia de esta decisión, no se ha entrado a valorar el fondo del resto de alegaciones presentadas por Vox.

El segundo, el de MC, ha sido inadmitido, es decir, desestimado, por pérdida de objeto. La razón fue que el acuerdo impugnado había sido previamente dejado sin efecto como consecuencia de la estimación parcial del recurso de Vox. Por lo tanto, al no existir ya el acto administrativo que pudiera ser recurrido o modificado, la petición del recurso de MC carece de sentido.

Finalmente, tras la tramitación y resolución de las alegaciones, el procedimiento ha culminado en la aprobación de una nueva Propuesta, que ha sido informada favorablemente tanto por la Asesoría Jurídica como por la Intervención General.

La distribución final de los puestos de personal eventual aprobada queda configurada de la siguiente manera: para la Alcaldía se asignan 7 puestos, que incluyen Jefe de Gabinete, Jefe de Comunicación, Adjuntos, Secretarios y Asesores. Estos últimos incorporan tres puestos procedentes de MC y Vox.

En cuanto a los Grupos Políticos, la distribución de Secretarios y Asesores queda de la siguiente forma: el Partido Popular obtiene 4 Secretarios y 2 Asesores, totalizando 6 puestos; MC Cartagena y el PSOE obtienen 3 Secretarios y 2 Asesores cada uno, totalizando 5 puestos cada grupo; Vox obtiene 2 Secretarios y 1 Asesor, totalizando 3 puestos; y el Grupo Mixto obtiene 1 Secretario.

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Para esta modificación el Gobierno de Arroyo se ampara en Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2025 y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2021, para justificar la legalidad de la distribución de los puestos. "En primer lugar, se sostiene que no es obligatorio repartir el personal eventual de forma proporcional o equitativa entre todos los grupos políticos, ya que la ley no establece esa obligación. En segundo lugar, se argumenta que la asignación de todo el personal eventual al equipo de gobierno o al Gabinete de Alcaldía no constituye por sí misma una discriminación ideológica, siempre que se justifique por las funciones de confianza y asesoramiento que deben desempeñar", argumentan.