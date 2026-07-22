Torres cuestiona que el aparcamiento del Monte Sacro lastrará durante décadas el desarrollo del centro de Cartagena

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, denuncia que la construcción de un gran aparcamiento en el Monte Sacro de Cartagena, en pleno corazón del centro histórico de la ciudad, "supondrá un auténtico lastre para el desarrollo urbano y patrimonial durante las próximas décadas y no aportará ningún beneficio para comerciantes, vecinos ni para la Universidad Politécnica de Cartagena".

"Esta actuación es una muestra más de la falta de proyecto urbano de Noelia Arroyo y del Partido Popular y de su visión cortoplacista. La falta de aparcamiento en el centro histórico se resuelve con parkings disuasorios y lanzaderas en las afueras de la ciudad, mientras que en el casco antiguo se deben construir viviendas, zonas verdes y equipamientos básicos como juegos infantiles que den vida a este entorno y atraigan a la población, no a los vehículos. Las grandes urbes están sacando los coches fuera, y Arroyo hace justo lo contrario. Además, Cartagena cuenta con un rico patrimonio que hay que recuperar, no enterrar bajo toneladas de hormigón y eso también se le ha olvidado. Es un absoluto despropósito, como todo en su gobierno", destaca el portavoz socialista.

La decisión del Gobierno local de invertir en la construcción de un parking en pleno centro histórico es considerada por el PSOE un absoluto "disparate porque una vez que esté hecho no se va a quitar y los restos arqueológicos, que forman parte de nuestro patrimonio, quedarán enterrados bajos los coches".

"Este espacio estaba pensado para albergar viviendas, comercios y servicios para los universitarios. Ahora habrá coches, hormigón y un espacio muerto que actuarán como barrera impidiendo que Cartagena se convierta en la ciudad universitaria que debe ser", insiste Torres.

"Vamos a perder dos décadas de desarrollo y eso nos va a costar muy caro", reitera.

"Arroyo prefiere construir aparcamientos, en vez de hacer nuevas viviendas, servicios, infraestructuras y comercios para atraer a más población", explica Torres.

El Gobierno local de Cartagena responde a las críticas del PSOE sobre la actuación prevista en Monte Sacro y acusa a los socialistas de “confundir una actuación provisional con el objetivo final del proyecto”.

Desde el Ejecutivo de Noelia Arroyo sostienen que la intervención no busca consolidar un aparcamiento, sino crear y adecuar el vial que conectará las parcelas de la unidad de actuación, garantizará su acceso y facilitará que resulten atractivas para futuras promociones de vivienda.

Fuentes municipales recuerdan que se trata de una zona cuyo desarrollo urbanístico se inició hace casi dos décadas y en la que, desde entonces, no se ha construido. Durante todos estos años, añaden, los terrenos han permanecido degradados y se han utilizado como un aparcamiento desordenado y sin las condiciones mínimas.

El Ayuntamiento defiende que, mientras se activan las parcelas para uso residencial, la actuación permitirá ordenar el espacio, mejorar los accesos y ofrecer un aparcamiento provisional y regulado.

“No tiene sentido mantener los solares abandonados hasta que lleguen las promociones”, señalan desde el Gobierno local, que insiste en que la intervención pública pretende desbloquear la zona, atraer inversión residencial y recuperar una parte del casco histórico que lleva demasiado tiempo paralizada.

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Las obras de adecuación de los viales de la UA1 de Monte Sacro cuentan con una inversión de 1,27 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. El Ayuntamiento contempla además que el ámbito pueda acoger viviendas, residencias de estudiantes y otros usos compatibles, siempre bajo supervisión arqueológica.