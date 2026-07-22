El Miteco descarta la presencia de radioactividad en la parcela municipal de Los Mateos en Cartagena

La parcela municipal de Los Mateos no es radioactiva, según asegura el Consejo de Seguridad Nuclear. La Asociación de Vecinos del Sector Estación y de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena presentaron el pasado mes de abril un escrito manifestando sus dudas sobre la posible existencia de materiales con radiactividad de origen natural.

Su petición se basaba en que, dentro del expediente de descontaminación tramitado por el Ayuntamiento de Cartagena, propietario de la parcela y responsable de los trabajos de descontaminación que se están llevando a cabo, y la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, aparecía documentación de carácter radiológico.

El Ministerio de Transición Ecológica (Mitecto) examinó el escrito, la documentación aportada y la normativa aplicable enviada por estas asociaciones y remitió el asunto al Consejo de Seguridad Nuclear, que también analizó la información disponible.

Según ha podido saber esta redacción, en el informe elaborado por el Ministerio se resaltan dos aspectos importantes. En primer lugar que en el terreno de Los Mateos no se ha desarrollado ninguna de las actividades industriales que la normativa considera susceptibles de generar exposición a materiales radiactivos de origen natural.

En segundo lugar que, pese a ello, se hizo una caracterización radiológica porque la parcela está próxima a otro emplazamiento donde sí hubo actividades industriales de ese tipo. Dicho análisis, que fue realizado por una Unidad Técnica de Protección Radiológica, autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear, extrae como conclusiones que los resultados no son relevantes desde el punto de vista radiológico y que no se han localizado zonas ni residuos con niveles significativos de radiación por encima del fondo natural.

Asimismo, resalta que ninguna de las muestras supera los límites de exención o desclasificación y que los materiales depositados pueden manipularse y gestionarse de manera convencional, sin restricciones radiológicas.

Los materiales depositados de este solar pueden manipularse de manera convencional, sin restricciones radiológicas

Por todo ello, la conclusión del Ministerio es favorable a la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, que reconoce que, en base a la documentación disponible, la Comunidad Autónoma actuó correctamente con una tramitación que se ajustó a la normativa.

Además, conluye que no se ha acreditado un problema de contaminación radiactiva y que no procede que el Estado realice nuevas actuaciones sobre este expediente.

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Por tanto, el Ministerio da por suficientemente analizado el aspecto radiológico y no atiende la petición de abrir nuevas actuaciones estatales, tal y como solicitaban los vecinos.