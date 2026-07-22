MC denuncia un “despilfarro” de 26.600 euros por la falta de coordinación en las obras de la calle San Juan en Cartagena

MC denuncia un nuevo ejemplo de despilfarro y falta de coordinación del Gobierno de Noelia Arroyo tras comprobar cómo el Ayuntamiento ha levantado parte de las actuaciones ejecutadas hace apenas unas semanas en la calle San Juan para acometer ahora un nuevo asfaltado de la vía.

La formación liderada por Jesús Giménez Gallo recuerda que la Junta Vecinal del Casco Histórico aprobó recientemente una inversión de 26.600 euros para mejorar la acera de la calle San Juan, acondicionar los alcorques del arbolado y habilitar dos nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Sin embargo, apenas un mes después, el propio Ayuntamiento ha fresado la calle dentro de una actuación de asfaltado superior a los 114.000 euros, destruyendo parte de la obra recién realizada e incluso eliminando las dos plazas de aparcamiento adaptadas que acababan de ejecutarse.

En MC se preguntan si ¿nadie sabía que esa calle iba a asfaltarse? y si ¿nadie fue capaz de coordinar dos actuaciones que dependían del mismo Ayuntamiento? "Porque si lo sabían, estamos ante un despilfarro injustificable; y si no lo sabían, estamos ante una descoordinación gravísima", aseguran.

"Estamos hablando de 26.600 euros que podrían haberse evitado con una mínima planificación entre las áreas de Infraestructuras y Descentralización", afirman.

Fuentes del Gobierno local de Cartagena, encabezado por Noelia Arroyo, rechazan las críticas de MC sobre las obras de la calle San Juan y acusan a la formación local de “volver a faltar a la verdad” al afirmar que se han desperdiciado 26.600 euros de dinero público.

Desde el Ejecutivo municipal aseguran que esa inversión “no se ha gastado en una actuación que haya sido destruida”, sino que sirvió para reparar la acera, acondicionar los alcorques y ejecutar la rampa de acceso a dos nuevas plazas para personas con movilidad reducida.

“Las aceras siguen ahí, los alcorques siguen ahí y la rampa sigue donde debía estar”, señalan fuentes municipales.

El Gobierno local explica además que la rampa tenía que ejecutarse antes del asfaltado precisamente para evitar tener que romper después el firme nuevo. Según el Ayuntamiento, la única actuación que deberá repetirse es el pintado de las plazas de aparcamiento adaptadas, “un coste mínimo que nada tiene que ver con los 26.600 euros que MC intenta hacer creer a los cartageneros que se han tirado a la basura”.

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Desde el equipo de Arroyo sostienen que MC “fabrica una polémica a partir de una manipulación de los hechos” y defienden que la actuación ha seguido una secuencia lógica: primero la mejora de aceras, alcorques y accesibilidad, y después el asfaltado de la calzada. “MC vuelve a inventarse un despilfarro donde no existe”, concluyen.