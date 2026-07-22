Jáudenes sustituye a Contreras en el Consejo de Administración de Lhicarsa en Cartagena

El portavoz del Gobierno local y del Partido Popular, Ignacio Jáudenes, forma parte desde este martes del Consejo de Administración de la sociedad Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A. (Lhicarsa) en sustitución del edil socialista Pedro Contreras.

Desde el ejecutivo municipal apuntan que se trata de una sustitución para la cual tiene facultad la Junta de Gobierno y aseguran que prefieren al concejal de Hacienda en ese Consejo. "Aún hay un concejal de la oposición, el de Vox, que continúa como consejero, mientras el PSOE sigue en el Consejo de administración de Cartagena Alta velocidad", explican las mismas fuentes.

Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista han denunciado que con el cese de Contreras "el Partido Popular quiere impedir que la oposición continúe ejerciendo su labor de control sobre la gestión de una de las empresas más importantes del Ayuntamiento".

"El Partido Popular no soporta la fiscalización. En lugar de responder a las preguntas y rendir cuentas, elimina a quien las hace. No es un cese personal; es un ataque a la función de control que corresponde legítimamente a la oposición. Esta es una muestra más de su política de represalia", señala Contreras.

El PSOE critica que la situación de Lhicarsa se ha deteriorado durante esta legislatura "como consecuencia de la gestión del Gobierno de Noelia Arroyo, que, lejos de reforzar la transparencia, opta por cerrar espacios de control y apartar a quienes supervisan su actuación".

El Grupo Municipal Socialista quiere reconocer el trabajo de todos los profesionales de Lhicarsa, de sus representantes y de los funcionarios vinculados a la empresa, "cuyo esfuerzo diario permite mantener un servicio esencial para la ciudad", mantienen.

"Son los trabajadores quienes sostienen Lhicarsa, pese a una gestión política que deja mucho que desear. La delicada situación económica del Ayuntamiento también está pasando factura a esta empresa mixta, como a otros muchos servicios municipales", añade Contreras.

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"Un gobierno seguro de su gestión no elimina a la oposición de los órganos de control. Quien intenta silenciar la fiscalización demuestra que teme la transparencia", afirma el edil socialista.