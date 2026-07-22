Cartagena destinará más de 317.000 euros en dos proyectos que evitarán inundaciones urbanas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado dos proyectos de mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio que supondrán una inversión conjunta de 317.073,20 euros. Las actuaciones se desarrollarán en el Paseo Sorrento, en el Polígono de Santa Ana, y en la calle Alhambra del Ensanche, con el objetivo de mejorar la gestión de las aguas pluviales, evitar acumulaciones de agua durante episodios de lluvia y renovar elementos de la red de abastecimiento.

Ambos proyectos se financiarán con cargo al Fondo de Obras de Agua y Alcantarillado, creado para acometer inversiones destinadas a la renovación y mejora de las redes vinculadas al ciclo integral del agua, incluyendo actuaciones contra inundaciones y de protección medioambiental.

El concejal del área de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, ha señalado que ambas actuaciones responden a necesidades que los vecinos venían trasladando desde hace tiempo. "En la calle Alhambra vamos a renovar una conducción de fibrocemento que ya estaba obsoleta y vamos a instalar nuevos elementos de drenaje para reducir los encharcamientos que se producían cuando llovía con intensidad. Son intervenciones que buscan evitar problemas que afectan al día a día de los residentes", ha explicado.

Sobre el proyecto del Paseo Sorrento, Ortega ha apuntado que "la instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) es una línea de trabajo que ya se ha iniciado en otras zonas de la ciudad y que trata de aprovechar mejor el agua de lluvia, reduciendo la escorrentía y aliviando la carga sobre la red de saneamiento. Es una solución que ya se está aplicando en otros municipios y que aquí vamos a incorporar progresivamente".

La actuación de mayor importe corresponde al proyecto de gestión de aguas pluviales de la calle Alhambra, con un presupuesto de 165.262,39 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las obras permitirán renovar una antigua conducción de agua potable de fibrocemento y reforzar el drenaje de la plaza existente mediante la instalación de nuevos imbornales, eliminando los problemas de encharcamiento que se producen cuando se registran lluvias intensas.

Por su parte, el proyecto del Paseo Sorrento cuenta con un presupuesto de 151.810,81 euros y también tendrá un plazo de ejecución de dos meses. La actuación contempla la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el entorno del parque infantil, una solución que favorece la infiltración natural del agua de lluvia, reduce la escorrentía superficial y disminuye la carga hidráulica sobre la red municipal de saneamiento.

Las obras incluirán la remodelación de los parterres para convertirlos en zonas drenantes, la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales, la adecuación de las pendientes del espacio público y la reposición de pavimentos y servicios afectados.

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El concejal ha recordado que estos proyectos se suman a otras inversiones en materia hidráulica que el Ayuntamiento viene desarrollando con cargo al mismo fondo, y ha insistido en que "se trata de mantener y mejorar unas infraestructuras que tienen un impacto directo en el día a día de los vecinos, aunque no siempre sean visibles. Es un trabajo que se hace de forma continuada y que busca resolver problemas concretos, con un efecto real sobre la vida en los barrios".