Cartagena da los primeros pasos para renaturalizar el monte de Galeras

La alcaldesa, Noelia Arroyo, presidió este martes la primera reunión de coordinación del proyecto de recuperación ambiental del monte de Galeras; un encuentro en el que han participado responsables municipales, entidades conservacionistas y colaboradores privados para diseñar un modelo común de actuación que permita integrar los distintos proyectos ya en marcha y captar nueva financiación.

La primera edil destacó el carácter transformador de la iniciativa, "para conseguir que este espacio se convierta en un referente de recuperación ambiental, de recuperación del patrimonio, de ocio y de deporte", subrayando además que la actuación se enmarca «dentro del proyecto de integración del puerto y de la ciudad, y renovación de la fachada marítima».

Durante la reunión se abordó la firma de un convenio marco de colaboración que traslade a Galeras el modelo de éxito de iniciativas como Bosque Romano. En este sentido, la regidora ha anunciado la llegada de fondos europeos para formación y empleo.

«Les hemos querido trasladar la buena noticia de que hemos conseguido financiación europea a través del Servicio de Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, de un proyecto de 1,1 millones de euros para 40 alumnos. Queremos que esa formación y ese trabajo esté también consensuado y puedan participar las diferentes asociaciones para que tenga el respaldo de quienes están trabajando sobre el terreno», anunció la regidora municipal.

Por su parte, el director de ANSE, Pedro García, puso en valor la oportunidad de actuar sobre las 90 hectáreas del monte respetando la propia dinámica del entorno, tomando como referencia los trabajos pioneros realizados en los años 80 en La Atalaya con el ciprés de Cartagena.

“Uno de los retos que tiene esta ciudad es, al igual que se puede haber hecho con el patrimonio cultural, hacerlo con el patrimonio natural. La oportunidad que se abre en el entorno de Galeras es excepcional”, explicó García, remarcando además que «la implicación de los ayuntamientos es básica para que esa recuperación del patrimonio natural sea permanente en el tiempo».

En esa misma línea, el presidente de ARBA Cartagena-La Unión, José Luis Martínez, recordó que su colectivo lleva cuatro años trabajando en la zona de Fajardo, donde han plantado alrededor de 2.000 árboles de especies autóctonas.

“Esta reunión sirve para motivarnos a continuar con el trabajo y ampliarlo al monte de Galeras. Es un monte que se está regenerando por sí solo, pero hay cosas que hay que hacer como la eliminación de especies invasoras o implantar especies que no están; en definitiva, darle un empujoncito a la naturaleza”, apuntó Martínez, valorando el inicio de esta cooperación.

La iniciativa cuenta con un programa coordinado de restauración ambiental que combina recursos municipales, ayudas europeas, patrocinios privados y programas de formación y empleo, replicando el modelo de trabajo conjunto de iniciativas como Bosque Romano.

Como primer paso, el Ayuntamiento realizará una cartografía completa de las 90 hectáreas para delimitar las zonas de restauración, la red de senderos, los accesos, las áreas de uso público y la identidad visual del proyecto con señalización e hitos interpretativos.

En paralelo, el Consistorio asumirá tareas complementarias de apoyo logístico como la limpieza, retiro de escombros y adecuación de caminos, coordinando los servicios municipales con la ADLE y los colectivos ecologistas.

Entre las prioridades inmediatas figura también la mejora de la infraestructura hídrica mediante la creación de puntos de almacenamiento de agua que aseguren los riegos de apoyo y ayuden en la prevención de incendios, así como la promoción de programas estables de voluntariado ambiental y la búsqueda continua de vías de financiación europea, nacional y privada que garanticen la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

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En el encuentro han estado presentes, por parte del Ayuntamiento el concejal de Formación y Empleo, Álvaro Valdés, la concejal de Fondos Europeos, Cristina Mora, el concejal de Patrimonio y Medio Ambiente, Pablo Braquehais, y el coordinador de proyectos Pedro Yepes. Por parte de las entidades y empresas participantes han asistido el director de ANSE, Pedro García, el presidente de ARBA Cartagena-La Unión, José Luis Martínez, la directora de CETENMA, Gemma Castejón, y los representantes de Espacio Mediterráneo, José María Pascual de Riquelme y Pepa Egea.