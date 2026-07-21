MC retira la moción para cesar a tres coordinadores generales en Cartagena

El portavoz del Grupo Municipal MC, Jesús Giménez Gallo, retiró durante la Comisión de Hacienda e Interior su moción relativa a 'La racionalización de la estructura directiva y política del Ayuntamiento de Cartagena' para proceder a su reformulación, tras el informe emitido por la Secretaría General del Pleno que advertía de que la iniciativa podía incidir en asuntos propios de la Junta de Gobierno Local.

MC considera que este informe refuerza la tesis jurídica mantenida por MC en el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el que Arroyo pretende incorporar tres nuevos puestos de confianza a la Alcaldía tras reducir el personal eventual de los grupos de la oposición.

El informe apunta que una Administración puede incurrir en desviación de poder cuando utiliza una competencia que formalmente le corresponde para alcanzar una finalidad distinta de la prevista por el ordenamiento jurídico, identificando como elementos característicos la apariencia de legalidad formal, la finalidad desviada, el elemento intencional y la existencia de un perjuicio injustificado.

Para la portavoz adjunta de MC, Mercedes Graña, "es significativo que sea un informe municipal el que recuerde con tanta claridad qué es una desviación de poder y cuáles son sus elementos. Precisamente eso es lo que MC denunció en el recurso de reposición presentado contra el acuerdo por el que la alcaldesa pretende apropiarse de tres trabajadores de los grupos de la oposición para incrementar la estructura de personal de confianza de la Alcaldía".

La edil recuerda que dicho recurso de reposición continúa sin haber sido resuelto por la Junta de Gobierno Local, pese al tiempo transcurrido desde su presentación.

En paralelo, MC había planteado una propuesta para racionalizar la estructura directiva del Ayuntamiento, suprimiendo determinados órganos directivos con funciones solapadas para evitar que, mientras se reducen los medios de la oposición, se incremente el número de puestos de confianza vinculados a la Alcaldía.

El informe emitido sobre esa iniciativa considera que dicha propuesta podría suponer una injerencia en las competencias organizativas del Gobierno municipal, razonamiento que, a juicio de MC, pone todavía más de manifiesto la necesidad de analizar con el mismo rigor jurídico la decisión adoptada por Arroyo.

"Si utilizar una competencia para conseguir un fin distinto del previsto por la ley puede constituir una desviación de poder, resulta inevitable preguntarse si la decisión de quitar tres trabajadores a la oposición para incorporarlos al gabinete de la alcaldesa responde realmente a una necesidad organizativa o persigue otro objetivo completamente distinto", afirma Graña.

Desde MC insisten en que la alcaldesa aún está a tiempo de rectificar y mantener las condiciones de funcionamiento de todos los grupos municipales.

"Esperamos que Arroyo juegue limpio. Si persiste en reforzar su gabinete político apropiándose de trabajadores que correspondían a los grupos de la oposición, MC seguirá utilizando todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para impedir que la Alcaldía continúe aumentando su estructura de confianza de cara a las próximas elecciones", concluyó la edil.

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal y del Grupo Popular, Ignacio Jáudenes, consideró que el portavoz de MC "se ha visto obligado a retirar en la Comisión de Hacienda su propuesta de eliminar personal de apoyo al Gobierno porque un informe jurídico ha demostrado que es otra de las chapuzas legales a las que nos tienen acostumbrados".

"Lo que pretendían presentar como un escándalo se ha vuelto en su contra. El informe rechaza sus tesis y demuestra que no tenían base jurídica. Esa es la razón de la retirada. Una vez más, intentan enmascarar su fracaso con una absurda nota de prensa", apuntó.

"Detrás de esta iniciativa no había interés institucional ni defensa de la legalidad, sino un nuevo intento de venganza política contra el Gobierno municipal", afirmó.

"Además, el señor Giménez sabe bien qué son los contratos de dirección: él mismo hizo uno mal y tuvo que devolver una indemnización irregular. Se lo explicaremos en el pleno si necesita que se lo recordemos", añadió.

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"Una vez más, los hechos desmienten a MC. Cuando habla el Derecho, sus argumentos se desmoronan. Esta iniciativa no respondía a un problema jurídico real, sino a una oposición basada en la revancha política", finalizó.