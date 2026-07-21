Sanidad
De 480 metros cuadrados a más de 3.000: El Polígono de Santa Ana refuerza la atención primaria con un nuevo centro de salud
Está previsto que las obras concluyan y el equipamiento sanitario quede instalado a principios de 2027 para que el centro pueda entrar en funcionamiento
Cartagena contará en el primer semestre de 2027 con un nuevo centro de salud en el Polígono Residencial de Santa Ana que multiplicará los servicios de atención primaria disponibles en la zona y dará cobertura sanitaria a cerca de 20.000 vecinos.
El proyecto, financiado por la Comunidad Autónoma con una inversión superior a los 4,6 millones de euros, permitirá transformar el actual consultorio en un edificio de más de 3.000 metros cuadrados con nuevas especialidades y mayor capacidad asistencial.
El futuro centro atenderá a los residentes del Polígono de Santa Ana y de los núcleos de Santa Ana Pueblo, Miranda, Los Dolores y La Aljorra, e incorporará servicios de Fisioterapia, Salud Bucodental y una Unidad de Atención a la Mujer, además de ampliar las consultas de medicina de familia, enfermería y pediatría.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la consejera de Salud, Isabel Ayala, visitaron este lunes las obras junto a responsables del Área II de Salud, representantes vecinales y miembros de las juntas municipales para comprobar el estado de ejecución del proyecto.
Ayala señaló que “el futuro centro de salud de Santa Ana es una prioridad absoluta para el Gobierno regional y responde a un compromiso firme con los vecinos de Cartagena”.
La titular de Sanidad recordó que este proyecto “multiplica la capacidad asistencial y añade especialidades “que evitarán que los usuarios tengan que trasladarse a otros complejos sanitarios”.
Por su parte, Arroyo destacó que esta infraestructura "responde a una demanda histórica de los vecinos y supone un paso más en la mejora de la atención sanitaria que reciben los cartageneros".
La primera edil apuntó que "el nuevo centro no solo ofrecerá más servicios sanitarios, sino también unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de pacientes y profesionales".
El proyecto arquitectónico consiste en una reforma de 480 metros cuadrados de la estructura que ocupa actualmente el consultorio y una ampliación de 1.514 metros cuadrados, lo que permitirá alcanzar una superficie de más de 3.000, distribuidos en tres niveles.
El edificio ha sido diseñado bajo estrictos criterios de sostenibilidad y rehabilitación energética, de modo que contará con mejoras en iluminación, climatización, ventilación y aislamiento para reducir su impacto ambiental mediante el uso de energías limpias como la solar.
Además, el diseño garantiza circuitos diferenciados para enfermedades transmisibles y plena accesibilidad para pacientes ostomizados o con dificultades visuales.
La transformación del edificio multiplica la capacidad asistencial y añade especialidades como es el caso de medicina de familia, que pasa de 4 consultas médicas y 3 de enfermería, a un total de 7 consultas médicas y 7 de enfermería. Pediatría también crece y pasa de 2 consultas pediátricas y una de enfermería a 3 consultas de pediatría y 2 de enfermería pediátrica; y en atención a la mujer se evoluciona de una sola consulta de matrona a una unidad completa con sala de usos múltiples para preparación al parto y educación maternal.
La arquitecta responsable del proyecto en la Consejería de Salud, Ana Nicolás, explicó que el nuevo edificio se distribuirá en planta sótano, baja y primera, y dispondrá de un acceso centralizado, circuitos diferenciados para la gestión de posibles emergencias sanitarias o epidemias y un sistema de climatización sectorizado.
La previsión es que las obras concluyan y el equipamiento sanitario quede instalado para que el centro pueda entrar en funcionamiento durante los primeros meses de 2027.
Las quejas de la Asociación de Vecinos del Polígono Santa Ana
La Asociación de Vecinos del Polígono Santa Ana quiso expresar su sorpresa y profundo malestar por no haber sido invitada a la visita organizada este lunes a las obras de ampliación del consultorio médico del Polígono Santa Ana y que comenzaron hace unos meses para convertirlo en el futuro Centro de Salud del Polígono Santa Ana.
"Resulta especialmente llamativo que, durante las declaraciones realizadas en el acto, la alcaldesa manifestara que estaban presentes las asociaciones de vecinos, cuando la Asociación de Vecinos del Polígono Santa Ana, entidad legalmente constituida y representativa de uno de los principales núcleos de población que será atendido por este nuevo centro sanitario, no recibió invitación alguna para asistir", explican en un comunicado.
Asimismo, los vecinos aseguran que la ampliación del Centro de Salud constituye una reivindicación histórica y una magnífica noticia para los vecinos que se beneficiarán de esta infraestructura y de todos sus servicios, por lo que la Asociación de Vecinos celebra esta importante inversión. "Sin embargo, no puede compartir que se traslade una imagen de participación vecinal plena cuando la asociación representativa del Polígono Santa Ana ha sido excluida del acto", afirman.
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