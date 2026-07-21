De 480 metros cuadrados a más de 3.000: El Polígono de Santa Ana refuerza la atención primaria con un nuevo centro de salud

Cartagena contará en el primer semestre de 2027 con un nuevo centro de salud en el Polígono Residencial de Santa Ana que multiplicará los servicios de atención primaria disponibles en la zona y dará cobertura sanitaria a cerca de 20.000 vecinos.

El proyecto, financiado por la Comunidad Autónoma con una inversión superior a los 4,6 millones de euros, permitirá transformar el actual consultorio en un edificio de más de 3.000 metros cuadrados con nuevas especialidades y mayor capacidad asistencial.

El futuro centro atenderá a los residentes del Polígono de Santa Ana y de los núcleos de Santa Ana Pueblo, Miranda, Los Dolores y La Aljorra, e incorporará servicios de Fisioterapia, Salud Bucodental y una Unidad de Atención a la Mujer, además de ampliar las consultas de medicina de familia, enfermería y pediatría.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la consejera de Salud, Isabel Ayala, visitaron este lunes las obras junto a responsables del Área II de Salud, representantes vecinales y miembros de las juntas municipales para comprobar el estado de ejecución del proyecto.

Ayala señaló que “el futuro centro de salud de Santa Ana es una prioridad absoluta para el Gobierno regional y responde a un compromiso firme con los vecinos de Cartagena”.

La titular de Sanidad recordó que este proyecto “multiplica la capacidad asistencial y añade especialidades “que evitarán que los usuarios tengan que trasladarse a otros complejos sanitarios”.

Por su parte, Arroyo destacó que esta infraestructura "responde a una demanda histórica de los vecinos y supone un paso más en la mejora de la atención sanitaria que reciben los cartageneros".

La primera edil apuntó que "el nuevo centro no solo ofrecerá más servicios sanitarios, sino también unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de pacientes y profesionales".

El proyecto arquitectónico consiste en una reforma de 480 metros cuadrados de la estructura que ocupa actualmente el consultorio y una ampliación de 1.514 metros cuadrados, lo que permitirá alcanzar una superficie de más de 3.000, distribuidos en tres niveles.

El edificio ha sido diseñado bajo estrictos criterios de sostenibilidad y rehabilitación energética, de modo que contará con mejoras en iluminación, climatización, ventilación y aislamiento para reducir su impacto ambiental mediante el uso de energías limpias como la solar.

Además, el diseño garantiza circuitos diferenciados para enfermedades transmisibles y plena accesibilidad para pacientes ostomizados o con dificultades visuales.

La transformación del edificio multiplica la capacidad asistencial y añade especialidades como es el caso de medicina de familia, que pasa de 4 consultas médicas y 3 de enfermería, a un total de 7 consultas médicas y 7 de enfermería. Pediatría también crece y pasa de 2 consultas pediátricas y una de enfermería a 3 consultas de pediatría y 2 de enfermería pediátrica; y en atención a la mujer se evoluciona de una sola consulta de matrona a una unidad completa con sala de usos múltiples para preparación al parto y educación maternal.

La arquitecta responsable del proyecto en la Consejería de Salud, Ana Nicolás, explicó que el nuevo edificio se distribuirá en planta sótano, baja y primera, y dispondrá de un acceso centralizado, circuitos diferenciados para la gestión de posibles emergencias sanitarias o epidemias y un sistema de climatización sectorizado.

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La previsión es que las obras concluyan y el equipamiento sanitario quede instalado para que el centro pueda entrar en funcionamiento durante los primeros meses de 2027.