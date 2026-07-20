Reconocimientos
Distinciones de honor para los cartageneros que han destacado en 2026
La comisión de Hacienda finaliza los expedientes recibiendo adhesiones y sin ninguna alegación
La Comisión Informativa de Hacienda e Interior se ha reunido esta mañana bajo la presidencia del concejal del área, Ignacio Jáudenes, para dictaminar los asuntos que integrarán el orden del día del próximo Pleno Municipal Ordinario, que se celebrará el miércoles 22 de julio. La sesión ha abordado en su práctica totalidad expedientes de honores y distinciones municipales, muchos de los cuales alcanzan ya su fase definitiva tras haber superado los trámites de exposición pública, donde se han recibido adhesiones y ninguna alegación.
Incoación de expedientes para los nuevos reconocimientos
Entre los dictámenes más destacados, la Comisión ha dado luz verde por unanimidad a la incoación de dos nuevos expedientes de honores. Por un lado, se ha informado favorablemente el inicio del expediente propuesto por Alcaldía para la nominación del Espacio Cultural Antonio Barceló Ballester, en la calle Almirante Baldasano, número 14, en reconocimiento al pintor y artista plástico cartagenero fallecido en 2023 que legó este inmueble al Ayuntamiento para destinarlo a sala de exposiciones permanente de su obra, junto a otros inmuebles y obras de arte.
El artista mantuvo una vinculación permanente con su ciudad natal, donde expuso de forma habitual en espacios como el Palacio Aguirre, el Palacio Molina, la Muralla Bizantina y el propio Palacio Consistorial. Su trayectoria artística, su vinculación con Cartagena y su generosidad en pro del arte y la cultura son los méritos que fundamentan este reconocimiento público, que ha recibido el dictamen favorable de la Comisión Técnica para la asignación de nombres a calles y espacios públicos.
Asimismo, se ha dado luz verde a la propuesta de Alcaldía para la incoación para la instalación de un busto en homenaje a Cleto Sanz Miralles en la calle Campos, solicitada por la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno (Cofradía Marraja). Sanz Miralles fue una figura relevante en la Semana Santa de Cartagena, con el mérito histórico de haber fundado en 1926 la Agrupación del Santo Sepulcro, la primera agrupación o subcofradía creada dentro de la Cofradía Marraja. Este modelo de agrupar a cofrades en torno a una imagen o pasaje fue pionero en Cartagena y sirvió de ejemplo para la creación de las demás agrupaciones de la ciudad.
El busto, realizado por encargo de la Cofradía a tamaño natural por el escultor Juan José Quirós, se colocará sobre un pedestal de base cuadrada de 50 centímetros de lado y una altura de 145 centímetros. La ubicación, en la calle Campos, ha recibido informes favorables de la Comisión Técnica del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico y de la Comisión Técnica para la asignación de nombres a calles y espacios públicos.
Ocho dictámenes para su aprobación definitiva
La Comisión también ha dictaminado por unanimidad otras ocho propuestas de reconocimiento que ya han superado todos los trámites previos —incluida la exposición pública, donde se han recibido adhesiones y ninguna alegación en contra— y han recibido el respaldo de la Comisión Técnica de Asignación de Nombres a Calles y Espacios Públicos. Estas distinciones se aprobarán de forma definitiva en el Pleno del próximo miércoles:
- Medalla de Oro de Cartagena al Cuerpo de la Policía Nacional.
- Creación del "Rincón Rafael Ortega Sánchez" en La Palma.
- Nominación del Local Social Juvenil "Patricia Sánchez Sánchez" en La Palma.
- Instalación de placa de homenaje póstumo a Asensio Madrid Sánchez en Los Dolores.
- Nominación del Camino de Alfonso Conesa Meroño "El Levantino" en Molino Derribao.
- Instalación de placa conmemorativa en homenaje a José Martínez "El Moro" en Perín.
- Nominación del "Parque Cornisa de Sebastián Ramallo Asensio" en el Teatro Romano.
- Nominación de la sala de artes marciales del Pabellón Municipal de Deportes de Wssell de Guimbarda como "Sala de Artes Marciales José Antonio Solano Campelo".
- Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones
- El capitán Alatriste ya vigila el Puerto de Cartagena
- Dos nuevas glorietas unirán la entrada a la ciudad con el Cabezo Beaza
- Abiertos los pantalanes para el baño en el Mar Menor
- Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria
- Inaugurado el monumento al capitán Alatriste, homenaje de Cartagena a Pérez-Reverte
- Cortado totalmente al tráfico el puente del Cartagonova hasta el próximo viernes
- El invento nacido en la Politécnica de Cartagena que acerca el fin de los pinchazos para medir la glucosa