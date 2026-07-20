Distinciones de honor para los cartageneros que han destacado en 2026

La Comisión Informativa de Hacienda e Interior se ha reunido esta mañana bajo la presidencia del concejal del área, Ignacio Jáudenes, para dictaminar los asuntos que integrarán el orden del día del próximo Pleno Municipal Ordinario, que se celebrará el miércoles 22 de julio. La sesión ha abordado en su práctica totalidad expedientes de honores y distinciones municipales, muchos de los cuales alcanzan ya su fase definitiva tras haber superado los trámites de exposición pública, donde se han recibido adhesiones y ninguna alegación.

Incoación de expedientes para los nuevos reconocimientos

Entre los dictámenes más destacados, la Comisión ha dado luz verde por unanimidad a la incoación de dos nuevos expedientes de honores. Por un lado, se ha informado favorablemente el inicio del expediente propuesto por Alcaldía para la nominación del Espacio Cultural Antonio Barceló Ballester, en la calle Almirante Baldasano, número 14, en reconocimiento al pintor y artista plástico cartagenero fallecido en 2023 que legó este inmueble al Ayuntamiento para destinarlo a sala de exposiciones permanente de su obra, junto a otros inmuebles y obras de arte.

El artista mantuvo una vinculación permanente con su ciudad natal, donde expuso de forma habitual en espacios como el Palacio Aguirre, el Palacio Molina, la Muralla Bizantina y el propio Palacio Consistorial. Su trayectoria artística, su vinculación con Cartagena y su generosidad en pro del arte y la cultura son los méritos que fundamentan este reconocimiento público, que ha recibido el dictamen favorable de la Comisión Técnica para la asignación de nombres a calles y espacios públicos.

Asimismo, se ha dado luz verde a la propuesta de Alcaldía para la incoación para la instalación de un busto en homenaje a Cleto Sanz Miralles en la calle Campos, solicitada por la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno (Cofradía Marraja). Sanz Miralles fue una figura relevante en la Semana Santa de Cartagena, con el mérito histórico de haber fundado en 1926 la Agrupación del Santo Sepulcro, la primera agrupación o subcofradía creada dentro de la Cofradía Marraja. Este modelo de agrupar a cofrades en torno a una imagen o pasaje fue pionero en Cartagena y sirvió de ejemplo para la creación de las demás agrupaciones de la ciudad.

El busto, realizado por encargo de la Cofradía a tamaño natural por el escultor Juan José Quirós, se colocará sobre un pedestal de base cuadrada de 50 centímetros de lado y una altura de 145 centímetros. La ubicación, en la calle Campos, ha recibido informes favorables de la Comisión Técnica del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico y de la Comisión Técnica para la asignación de nombres a calles y espacios públicos.

Ocho dictámenes para su aprobación definitiva

La Comisión también ha dictaminado por unanimidad otras ocho propuestas de reconocimiento que ya han superado todos los trámites previos —incluida la exposición pública, donde se han recibido adhesiones y ninguna alegación en contra— y han recibido el respaldo de la Comisión Técnica de Asignación de Nombres a Calles y Espacios Públicos. Estas distinciones se aprobarán de forma definitiva en el Pleno del próximo miércoles:

Noticias relacionadas