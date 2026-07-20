Cartagena saca adelante la propuesta para mejorar el tráfico en Cabo de Palos

La comisión informativa de Urbanismo e Infraestructuras, reunida esta mañana bajo la presidencia del concejal del área, Diego Ortega, ha informado favorablemente por unanimidad la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad de Actuación nº 1 (UA1) del Plan Parcial del sector CP2 Cabo de Palos, tras haber sobrepasado todos los trámites de informes y exposición pública.

El estudio tiene como finalidad modificar la alineación de una de las parcelas para facilitar el tráfico interno del entorno del Centro Comercial Las Dunas tras la construcción de la rotonda de acceso desde la autovía de La Manga.

Unanimidad también para el convenio con ESAMUR y ACUAES

Previa declaración de urgencia, también por unanimidad, la Comisión ha informado favorablemente, fuera del orden del día, el convenio del Ayuntamiento de Cartagena con la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR) y ACUAES (Aguas de las Cuencas de España, empresa pública del Gobierno de España) para la financiación, desarrollo y explotación de las obras de ampliación de la depuradora de Cabezo Beaza.

Esta actuación forma parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor y tiene por objetivo la implantación de un tratamiento de regeneración de las aguas depuradas en la EDAR para alcanzar un nivel de calidad Clase A.A, así como una actualización del equipamiento de la instalación existente. Esto permitirá mejorar la calidad del agua tratada y contribuir a la recuperación de la integridad biológica de las Lagunas de Cabezo Beaza, un enclave de alto valor ecológico.

Además, la actuación posibilitará suministrar agua regenerada a los regantes de la zona con la máxima calidad posible, favoreciendo el uso sostenible de un recurso especialmente escaso en ese entorno.

Entre las principales actuaciones previstas se incluyen la instalación de un sistema de bombeo hacia el nuevo tratamiento con capacidad máxima de 10.500 m³/h, un biorreactor de membranas (MBR) para la filtración avanzada y un sistema de desinfección mediante radiación ultravioleta con un caudal de diseño de 3.500 m³/h.

Asimismo, la actuación prevé la sustitución de equipos electromecánicos en el pretratamiento, las instalaciones eléctricas asociadas, incluido un grupo electrógeno de emergencia, y las obras de urbanización necesarias.

La inversión prevista en la actuación alcanza los 12 millones de euros (IVA excluido), cantidad que incluye la ejecución de las obras, los costes asociados a la actualización de los proyectos, las expropiaciones y la dirección e inspección de los trabajos.

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La actuación ha sido incluida en el Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027, que financiará el 50% de la inversión. El resto será anticipado por ACUAES con sus recursos propios, que serán recuperados de ESAMUR vía tarifas durante un periodo de 30 años desde el inicio de la explotación de las nuevas instalaciones. El Ayuntamiento, propietario de la instalación, aportará también un canon de carácter simbólico.