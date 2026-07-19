Dos nuevas glorietas unirán la entrada a la ciudad con el Cabezo Beaza.

El Ayuntamiento de Cartagena prepara una actuación de mejora en el tramo final de la carretera RM-F35, entre el punto kilométrico 24+900 y el 25+452, hasta la Plaza de Alicante (este tramo corresponde a la avenida Pintor Portela) . El proyecto, fechado en febrero de 2026, plantea una intervención integral sobre esta vía de acceso al casco urbano desde el entorno del Polígono Industrial Cabezo Beaza. Para ejecutar la actuación, que ya ha salido a licitación por un importe de 1.531.631,96 euros, IVA incluido, las empresas pueden presentar su oferta hasta el 8 de agosto.

El presupuesto de ejecución material asciende a 1.063.707,18 euros, mientras que el valor estimado del contrato, sin IVA, se sitúa en 1.265.811,54 euros. El plazo previsto para ejecutar las obras será de seis meses, con una garantía posterior de un año.

El documento justifica la intervención por el deterioro progresivo del firme, la pérdida de capacidad estructural del pavimento en algunos puntos y la necesidad de mejorar la seguridad vial. La RM-F35 soporta una circulación significativa, tanto de vehículos ligeros como de tráfico pesado asociado a la actividad industrial y logística de Cabezo Beaza, lo que ha acelerado el desgaste de la infraestructura.

Reordenan intersecciones

Uno de los cambios principales será la reordenación de varias intersecciones mediante la implantación de glorietas de dos carriles de circulación. Con ello se pretende ordenar los movimientos de tráfico, aumentar la capacidad de la vía y evitar cruces directos considerados peligrosos. La actuación incluirá también nuevas isletas canalizadoras, medianas y chaflanes en esquinas e intersecciones.

El proyecto incorpora mejoras para viandantes. Se prevé la creación de nuevos pasos de peatones y la adaptación de los existentes con criterios de accesibilidad. También se instalarán semáforos con pulsador en los puntos kilométricos 25+175 y 24+960, con el objetivo de regular los cruces y reforzar la seguridad de los usuarios.

En la calzada, las obras incluirán el fresado de seis centímetros del pavimento asfáltico en todo el tramo y la posterior reposición con mezcla bituminosa en caliente.

La nueva capa de rodadura tendrá seis centímetros de espesor y se completará con una capa de regularización en las zonas donde sea necesario corregir baches, hundimientos o deformaciones de la plataforma.

La intervención también afectará a las aceras. El proyecto prevé demoler y reponer los tramos que se encuentran en mal estado, además de ejecutar nuevas zonas de acerado en puntos donde se modifique la geometría de la vía.

La pavimentación peatonal se realizará con baldosa hidráulica de 40 por 40 centímetros, sobre base de hormigón y zahorra artificial compactada.

El alumbrado público será reordenado y adaptado a la nueva configuración de la avenida. Se instalarán columnas metálicas de diez metros en la mediana, con luminarias LED de 72 vatios para el alumbrado viario, y columnas de menor altura, de unos cuatro metros, con luminarias LED de 19,6 vatios para zonas peatonales. Las glorietas contarán además con cuatro puntos de luz centrales.

Césped y flores

La obra se completará con jardinería y mobiliario urbano. En medianas, isletas y glorietas se colocará césped artificial y se plantarán especies ornamentales adaptadas al clima mediterráneo, como Gaura Lindheimeri, Russelia Equisetiformis y Ruellia Brittoniana. También se instalará una red de riego por goteo, bancos y papeleras en las zonas peatonales previstas.

Para realizar los trabajos no será necesario ocupar terrenos privados ni realizar expropiaciones, ya que las obras se desarrollarán dentro del dominio público viario, ya que el tramo forma parte de las travesías cuya gestión corresponde al Ayuntamiento en el marco del convenio con la Comunidad para mejorar la seguridad vial.

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Con esta intervención, el Consistorio busca renovar una de las conexiones más transitadas entre el área industrial de Cabezo Beaza y el núcleo urbano de Cartagena, junto a la principal entrada a la ciudad y una de las arterias principales de la ciudad, mejorando la circulación, la seguridad vial, la accesibilidad peatonal y la imagen urbana del entorno de la Plaza de Alicante.