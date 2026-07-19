El coso multicolor de Cartagena

“Desde que me honro con vuestra representación ha sido uno de mis anhelos y de todos mis compañeros de Concejo, tanto los que hoy me acompañan, como los que ya cumplieron su gestión estimular todo lo que significase un resurgir de lo peculiarmente cartagenero”. Estas palabras, extraídas de un documento del Archivo Municipal fechado en 1964, constituyen toda una declaración de voluntades del que fuera alcalde de nuestra ciudad desde junio de 1960 a febrero de 1966, Federico Trillo-Figueroa y Vázquez.

Digo lo anterior porque a él le debió Cartagena la recuperación de dos de los eventos más importantes de la tradicional Feria de Verano, la Velada Marítima y la Batalla de Flores, esta última rebautizada con el llamativo nombre de Coso Multicolor. Además es curioso porque ambas fueron inicialmente recuperadas en diferentes años para un evento que debutó en 1962, la Feria del Corpus Christi, y luego tras la desaparición de dicha Feria pasaron a formar parte de las Fiestas del Carmen y Santiago.

La conexión entre el Coso y la Velada se hizo patente durante algunos años, hasta la trágica desaparición de la segunda por el accidente de 1972, pues la carroza ganadora del primero desfilaba en una barcaza por el puerto de Cartagena. El amplio paseo de Alfonso XIII desde Ángel Bruna hasta la plaza de España fue el escenario elegido para el montaje de tribunas desde las que los espectadores lanzaban serpentinas y confetis a las carrozas que llevaban tripulantes a bordo. Una gran caravana publicitaria representando al comercio y a la industria cartagenera se encargaba de abrir el desfile y repartir regalos al público asistente.

El desfile continuaba por la calle del Carmen, Puerta de Murcia y se disolvía en la plaza del Ayuntamiento, aunque algún año pasó por las calles del Aire, San Miguel, Campos y se disolvió en la Glorieta de San Francisco, y al finalizar su recorrido se quemaba un gran castillo de fuegos artificiales. Las carrozas se dividían en tres categorías: la “A” eran carrozas construidas por las propias Comisiones de Festejos de los barrios y diputaciones, la “B” eran aquellas que presentaban los barrios y diputaciones pero que no habían sido construidas por ellos y la “C”correspondía a aquellas carrozas presentadas por organismos, empresas o entidades.

Carroza de la fábrica cartagenera de Cervezas El Azor / Archivo Regional de Murcia

En cuanto a la decoración de las mismas fueron Antonio López Chumilla y Manuel Duelo Vidal los creadores de una modalidad típicamente cartagenera, a base de pequeñas florecillas hechas de papel de diferentes colores que debían pegarse una por una, lo que hacía de las mismas un trabajo artesanal.

Era tal la importancia de dichas florecillas que las de la categoría “A” debían llevar toda la ornamentación decorada con ellas y las de la categoría “B” utilizando un sesenta por ciento de las mismas. Precisamente uno de los premios a la carroza más artística y mejor decorada llevó el nombre de Manuel Duelo por su gran involucración en la organización de todo tipo de eventos culturales y deportivos de la ciudad desde su puesto de directivo de la Empresa Nacional Bazán.

Para el mayor entretenimiento de los espectadores entre las carrozas iban intercaladas bandas de música y otras de cornetas y tambores y también se podían ver grupos de majorettes locales y de otras ciudades. En 1962 se celebró por primera vez el Coso Multicolor y fue todo un éxito a pesar de un incidente en la calle de la Caridad ya que una de las carrozas rozó un cable eléctrico que estaba demasiado bajo y se le prendió fuego pero sin consecuencias importantes.

Algunos años no faltaron guiños a las series de moda en televisión como la carroza 'Pipi Calzaslargas' que presentó la Marina de Guerra en 1975. Otro de los momentos importantes era la celebración de la Gala para elegir la 'Guapa del Coso' que tenía lugar tras el desfile en el Campo de los Juncos entre todas las Reinas de las carrozas que habían participado y que algún año congregó a cinco mil personas en el recinto deportivo.

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Como bien escribió el periodista y Cronista Oficial José Monerri, “el Coso Multicolor es algo muy bonito, muy hermoso, más bonito y hermoso de lo que creen sus protagonistas, porque es la expresión palpable de la unión, del quehacer y del espíritu de toda la zona del Campo de Cartagena, lo que de verdad nos gusta es el Coso Multicolor porque es del pueblo y para el pueblo”. “Este año no hay Coso Multicolor, el próximo sí”, lástima que ese “próximo” del titular de un periódico de la época nunca llegara y 1978 se convirtiera así en el último año de un festejo que todavía guardan en su retina miles de cartageneros que tuvieron la suerte de contemplar el magnífico Coso Multicolor.