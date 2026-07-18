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El Ayuntamiento de Cartagena preve sacar a licitación en septiembre las obras del nuevo consultorio de Alumbres

Se trata de una obra con una inversión estimada de 671.000 euros, financiados entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento

Recreación del futuro consultorio de Alumbres

Recreación del futuro consultorio de Alumbres / A.C

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Juana Martínez

Juana Martínez

Alumbres sigue esperando un nuevo consultorio médico que permita mejorar la atención sanitaria de los vecinos y ofrecer unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de la población. Esta situación esta cerca de acabar, ya que el nuevo inmueble médico parece estar un paso más cerca. Según fuentes del Gobierno local el proyecto de las nuevas instalaciones está prácticamente terminado.

La previsión municipal es sacar la obra a licitación en septiembre, de manera que, si no surge ningún imprevisto, la construcción podría comenzar antes de que finalice el año con un plazo estimado de ejecución de unos once meses.

Se trata de una obra con una inversión estimada de 671.000 euros, financiados conjuntamente por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena dentro del Plan de Barrios y Diputaciones.

En concreto la Comunidad aportará 571.000 euros para la ejecución de las obras, mientras que el Gobierno local destinará otros 100.000 euros con cargo al presupuesto municipal, reforzando así la colaboración institucional para seguir mejorando los servicios públicos en barrios y diputaciones.

El nuevo edificio se construirá sobre una parcela municipal situada en la calle Malaquita, una ubicación estratégica en la zona de expansión de Alumbres, próxima a la estación del FEVE y a la parada de autobús. Además de facilitar la accesibilidad, el emplazamiento permitirá resolver los problemas de estacionamiento que actualmente sufren los usuarios del viejo consultorio de la calle Duque.

Las nuevas instalaciones han sido diseñadas por el estudio López+Aroca Arquitectura y contarán con más de 311 metros cuadrados construidos distribuidos íntegramente en planta baja, lo que facilitará la comodidad y accesibilidad de pacientes y profesionales sanitarios.

El proyecto incluye una amplia zona de recepción y administración, sala de espera, consulta de medicina general, consulta de pediatría, consultas de enfermería y salas de curas, además de zonas destinadas al personal y espacios exteriores concebidos para mejorar la iluminación natural y el confort interior.

La construcción de un nuevo consultorio es una demanda antigua de los vecinos de Alumbres, ya que en varias ocasiones han denunciado la presencia de plagas como roedores y hormigas voladoras.

Tras estudiar otras alternativas, el Ayuntamiento optó por un edificio completamente nuevo en una parcela municipal, con mejores condiciones de accesibilidad, espacio y funcionalidad debido a su ubicación y sus características.

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Según explicó la alcaldesa al respecto del proyecto “este proyecto supone seguir llevando inversiones y servicios públicos de calidad a nuestros barrios y diputaciones, garantizando que los vecinos de Alumbres tengan una atención sanitaria moderna, cercana y en las mejores condiciones”.

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