Inaugurado el monumento al capitán Alatriste, homenaje de Cartagena a Pérez-Reverte

El monumento al capitán Alatriste ya es una realidad. Una obra con la que la ciudad expresa públicamente su admiración por Arturo Pérez-Reverte y rinde homenaje a los Tercios españoles y a los hombres y mujeres de armas vinculados a la historia de Cartagena. En el día de hoy ha sido inaugurado en la plaza del Cuartel del Rey.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, destacó durante el acto que el Ayuntamiento llevaba años buscando la forma de dejar constancia de "la admiración y el orgullo que los cartageneros sentimos por Arturo Pérez-Reverte" y afirmó que el monumento convierte esa gratitud en un reconocimiento público y permanente.

"Arturo, te damos las gracias por llevar a Cartagena siempre en el corazón y queremos que esa gratitud sea pública y permanente con el monumento al capitán Alatriste", señaló la alcaldesa ante el escritor, que descubrió junto a ella la escultura.

Durante su intervención, Arturo Pérez-Reverte recordó que el capitán Alatriste nació como un homenaje a los soldados anónimos que sostuvieron la historia de España durante el Siglo de Oro. La idea surgió mientras contemplaba Las lanzas, de Velázquez, en el Museo del Prado, cuando reparó en que los hombres que habían hecho el trabajo más duro apenas aparecían representados en el cuadro, ocultos tras los generales, los caballos y las banderas.

El escritor explicó que quiso contar "la historia de esas lanzas, de los hombres que estaban detrás", reivindicando a quienes combatieron durante siglos lejos de su tierra y cuyo sacrificio apenas ha ocupado espacio en los relatos históricos más conocidos. Su propósito, señaló, era recuperar tanto la luz y la gloria de aquella época como sus sombras y contradicciones.

Ese empeño se hizo aún más personal cuando su hija Carlota, que entonces tenía 12 años, estudiaba un Siglo de Oro resumido en apenas una página y media de su libro de texto. Pérez-Reverte quiso ofrecerle a ella y a toda una generación una forma distinta de acercarse a esa parte de la historia de España, recuperando la memoria y las aventuras de los hombres que hicieron posible aquel periodo histórico.

El escritor recordó también el sacrificio de "esos hombres que embarcaron por aquí, camino de lugares donde iban a dejarse la vida, la salud, donde obtuvieron poca gloria y mucha miseria, como ocurre a todos los soldados honrados que mueren siempre", unos combatientes a los que definió como "españoles mal pagados, mal tratados siempre, abandonados a menudo, porque supieron por honor, por punto de honor, por lo que fuera, hacer su papel con honra, con decencia y con valentía", concluyendo con un sincero agradecimiento a la alcaldesa, a sus amigos, a la Armada y a su "querida Cartagena que ha hecho esto posible".

Arroyo resaltó también el simbolismo del lugar escogido, frente al Arsenal Militar y junto a los Jardines de Capitanía. La plaza del Cuartel del Rey era el espacio en el que se abastecía a la flota que trasladaba tropas hacia Flandes y, según explicó, puede considerarse uno de los puntos de partida del Camino Español que recorrieron miles de soldados hacia el centro de Europa.

"Perfectamente, aquí mismo podría haberse pertrechado antes de embarcar el capitán Diego Alatriste, al frente del Tercio Viejo de Cartagena", afirmó.

La alcaldesa explicó que la ciudad había buscado "el mejor proyecto" por tratarse de un homenaje a Pérez-Reverte y de la incorporación de un nuevo monumento al casco histórico. Sobre los autores, señaló que Ferrer-Dalmau elaboró el boceto del personaje y destacó de Salvador Amaya "el rigor con el que retrata a los personajes", además de "hacer respirar al bronce".

La obra representa al capitán Alatriste en bronce, con una altura de 2,40 metros, y ha sido modelada por el escultor Salvador Amaya a partir de un boceto original del pintor Augusto Ferrer-Dalmau. La estatua descansa sobre siete sillares históricos procedentes de los antiguos muelles del Arsenal de Cartagena, cedidos por la Armada a el Ayuntamiento.

En referencia al autor, Arroyo insistió en que Cartagena ha seguido la trayectoria de Pérez-Reverte desde sus comienzos como periodista en la delegación de La Verdad que dirigía Pepe Monerri y subrayó su capacidad para reunir prestigio literario y respaldo de millones de lectores.

"Pocos creadores son capaces de lograr la magia de llegar a tanta gente con tanta calidad", afirmó la alcaldesa, que también destacó la independencia mantenida por el escritor a lo largo de su trayectoria. "Como Alatriste, Pérez-Reverte nunca ha rehuido una pelea" y "su espada se mueve por igual a izquierda que a derecha", añadió.

La alcaldesa explicó que esa defensa de su libertad hacía difícil que el escritor aceptara un homenaje personal. "Finalmente, lo hemos conseguido con la pequeña treta de proponerle un monumento a uno de sus hijos literarios. ¿Qué padre va a negarse a un reconocimiento para uno de sus hijos?", señaló.

Uno de los sillares de la base incorpora una inscripción elaborada expresamente por Arturo Pérez-Reverte y dedicada "a los soldados españoles que a lo largo de los siglos embarcaron en Cartagena para combatir lejos de su patria". Junto al texto figura grabada en la piedra la firma autógrafa del escritor.

Los bloques de piedra proceden de los muelles del Arsenal construidos en el siglo XVIII conforme a los proyectos de Jorge Juan y Sebastián Feringán. Durante casi tres siglos estuvieron en contacto con el mar y acogieron el atraque de barcos de madera, hierro y acero. En su superficie se han conservado las huellas dejadas por los organismos marinos que los colonizaron.

"Son bloques que han visto el atraque de cientos de buques de madera, de hierro y de acero durante casi tres siglos", señaló Arroyo, quien agradeció a la Armada la cesión de las piezas y la colaboración del almirante del Arsenal para hacer posible el monumento.

La alcaldesa indicó que estos elementos permiten recordar a los Tercios españoles, honrar a quienes han defendido España a lo largo de la historia y homenajear a Pérez-Reverte, cuyas novelas han sido leídas por unos 30 millones de personas y traducidas a más de 40 idiomas.

"El niño que jugaba con una espada imaginaria en el poblado de Repesa ha hecho que el mundo entero haya vuelto a disfrutar de las novelas de capa y espada con el capitán Alatriste", afirmó.

El momento en el que la alcaldesa y el escritor descubrieron la estatua estuvo acompañado por la Unidad de Música del Tercio de Levante de la Armada, que interpretó la fanfarria compuesta por el músico jumillano Roque Baños para la película Alatriste, dirigida por Agustín Díaz Yanes.

La Unidad de Música interpretó además otras piezas durante una ceremonia en la que el monumento estuvo escoltado por quince recreadores históricos de la Asociación Tercio Viejo de Cartagena y de la Asociación Cultural Yecla Siglo de Oro, caracterizados como capitán, abanderado, tambor, arcabuceros, rodelero y piqueros de los Tercios españoles.

La iniciativa para rendir este homenaje fue propuesta por la alcaldesa y aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento. El proyecto había sido presentado previamente en la Real Academia Española por Noelia Arroyo, Arturo Pérez-Reverte y los autores de la obra.