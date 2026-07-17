Cartagena instalará hasta 6 pantallas gigantes para seguir la final del Mundial

El Ayuntamiento de Cartagena y la Autoridad Portuaria instalarán seis pantallas gigantes en distintos puntos del municipio para que los cartageneros puedan seguir la final del Mundial, según informó el Consistorio.

La pantalla principal y de mayores dimensiones se ubicará en la explanada del Puerto de Cartagena, donde se habilitará un espacio con capacidad para unas 2.000 personas. La Autoridad Portuaria se encargará de su instalación y del acondicionamiento del recinto que permitirá acoger a un mayor número de aficionados y ofrecer mejores condiciones de seguridad que la plaza de San Francisco, donde se proyectó la semifinal.

El dispositivo se extenderá a otros cinco emplazamientos del municipio. Cabo de Palos contará con una pantalla en la playa de Levante, mientras que también se instalarán pantallas en Santa Ana Pueblo (Plaza Aparejos), Los Urrutias (local social), Los Nietos (Plaza Cuatro Santos) e Isla Plana (Plaza del Mar).

Estas cuatro últimas localidades celebran sus fiestas y dispondrán de espacios con capacidad aproximada para unas 400 personas. En Santa Ana pueblo, la instalación correrá a cargo de la Asociación de Fiestas, con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena.

En el resto de municipios de la Región de Murcia también se podrá seguir este evento deportivo histórico. Aquí puedes comprobar qué localidades dispondrán de pantallas públicas para disfrutar del partido.