Ampliado hasta el 26 de julio el corte del puente del Cartagonova por las obras de la estación de bombeo en Cartagena

La Policía Local de Cartagena ha informado que el corte total del tráfico del Puente del Cartagonova se va a prolongar más de lo inicialmente previsto. Los trabajos de canalización de la nueva estación de bombeo de aguas residuales, que se ejecutan en el cauce de la rambla, están encontrando dificultades técnicas y están siendo ralentizados por las altas temperaturas.

Por este motivo, el plazo del corte se ampliará hasta el domingo 26 de julio, si bien inicialmente estaba previsto que finalizara el viernes 17 de julio.

La medida seguirá afectando a ambos sentidos de la circulación, desde la calle Soldado Rosique y la Avenida del Cantón.

Para evitar retenciones, se recomienda a los conductores utilizar como itinerarios alternativos la avenida Sebastián Feringán o la calle Pero Niño.

Actualización del corte en Jorge Juan (zona del escudo)

Además de la ampliación del cierre en el puente, continúan las obras en el entorno de la Alameda de San Antón. Los trabajos que ejecuta la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) en la zona de la plaza de María Cristina, se encuentran en estos días centrados en la calle Jorge Juan, entre el escudo y la calle Ramón y Cajal, donde se ha cortado al tráfico uno de los carriles.

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Estas actuaciones, que consisten en la sustitución de la red de suministro de agua hacia Escombreras y la barriada Virgen de la Caridad, irán adentrándose en las próximas semanas en la calle Jorge Juan, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a la señalización en toda la zona.