Abiertos los pantalanes para el baño en el Mar Menor

El baño en el Mar Menor, que llevaba de cabeza a los vecinos de zonas como Los Urrutias y Los Nietos, está casi a punto. El Ayuntamiento de Cartagena ya ha instalado y abierto los cuatro pantalanes flotantes previstos para la temporada de baño en el Mar Menor, ubicados en Los Nietos Oeste, Los Nietos Puerto, Playa Cavanna y Playa Honda.

Estas pasarelas, con una longitud total de 310 metros lineales y una superficie conjunta de 836 metros cuadrados, buscan facilitar el acceso seguro al baño en zonas afectadas por la acumulación de fangos, materia orgánica y algas, además de mejorar las condiciones de uso de unas playas especialmente sensibles por la situación ambiental de la laguna.

Además, el balneario de La Pedregal en Los Urrutias ya ha sido abierto al púbico después de que la Comunidad Autónoma haya realizado los trabajos de reparación necesarios después de que fueran afectados por la acción de un molusco bivalvo denominado el ‘gusano de mar’, que ataca los pilares y estructuras de estas emblemáticas estructuras. En una reunión mantenida en mayo con los vecinos responsables de la Comunidad Autónoma explicaron a los vecinos de la zona que se van a realizar análisis científicos para determinar la solución más adecuada en cada balneario afectado. Tres de las cinco estructuras clausuradas, Urrutias, Iglesia y Estrella de Mar, presentan un estado que permitiría actuar para su reapertura este verano, mientras que las Punta Brava y El Caletón, registran daños mucho más severos y requieren una reinstalación integral de su estructura.

En esta primera intervención se están sustituyendo los postes desaparecidos y los más afectados, con un material plástico que no puede ser atacado por el molusco. Para una intervención posterior quedará la sustitución de los 800 postes que conforman la estructura del resto de balnearios.

El exconcejal de Litoral y actual portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, defiende el rigor técnico que siempre mantuvo el equipo de funcionarios durante su mandato a raíz de las críticas surgidas por la tardanza en la instalación de las pasarelas.

“Valdés, el actual edil de Litoral, me ha reconocido que los pliegos y la tramitación administrativa quedaron listos en tiempo y forma y, además, me ha felicitado por la modélica transición que ha habido en el cargo”, subrayó el portavoz de Vox. “Si alguien ha cumplido estrictamente con los plazos ha sido el departamento de Litoral y lo puedo acreditar con fecha y firma”, añadió.

El que fuera concejal de Litoral durante tres años ha querido manifestar la profunda indignación que le ha trasladado el propio cuerpo de funcionarios ante el injusto cuestionamiento de su trabajo: “Se trata de una cuestión de justicia, no conmigo, sino con los empleados públicos que han trabajado a destajo estos tres años y que, estoy convencido, seguirán haciéndolo”, reconoció López Pretel.

“No podía quedarme callado mientras se intentaba verter una sombra de duda sobre su labor durante todo este tiempo porque sería tolerar que les falten al respeto”, zanjó.

Asimismo, ante las reiteradas quejas de la Asociación de Vecinos de Los Nietos López Pretel señaló que “no representan ni mucho menos a la totalidad de los vecinos, sino más bien al contrario”, puesto que las declaraciones de la presidenta de la A.V. de Los Nietos “responden a intereses estrictamente personales y particulares ante los que nunca nos hemos plegado. Por lo demás, nuestra gestión en Los Nietos, como en el resto de poblaciones del entorno del Mar Menor, ha sido transparente y cercana y está avalada por mejoras tangibles que se encuentran a la vista de todos”.

Por último, López Pretel recordó también los importantes avances logrados en las playas de todo el municipio durante su mandato. “Las costas de Cartagena han visto ampliamente reconocida la calidad de sus aguas y su entorno, pues se logró aumentar el número tanto de banderas como de senderos azules”, destacó.

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“Además, se ha realizado una apuesta sin precedentes por la accesibilidad universal mediante la ampliación de los servicios de baño asistido para personas con movilidad reducida, equipando las playas con mejores recursos y personal especializado para garantizar un litoral inclusivo y seguro para todos y cuyos resultados están disfrutando todos los bañistas este verano”, concluyó el líder local de la formación de Abascal.