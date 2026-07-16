Nuevo enfrentamiento entre PP y PSOE por el aislamiento ferroviario de Cartagena

La presidenta del PP de Cartagena y alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, denunció este miércoles que el Gobierno de España "ha adoptado en las últimas semanas tres decisiones que agravan el aislamiento ferroviario de Cartagena y evidencian, a su juicio, el abandono de las infraestructuras estratégicas del municipio" en una rueda de prensa junto al senador Francisco Bernabé y otros representantes del partido.

La primera edil centró sus críticas en la decisión del Ministerio de conectar las mercancías de Cartagena al Corredor Mediterráneo mediante un ramal en Alicante. A su juicio, el Gobierno "está diseñando para Cartagena un corredor de segunda", ya que mientras al norte de Alicante existirán plataformas diferenciadas para viajeros y mercancías, al sur todos los tráficos compartirán una única infraestructura.

También criticó la decisión del Consejo de Ministros de prorrogar durante tres años el actual contrato del servicio ferroviario entre Cartagena y Murcia. A su juicio, el Gobierno renuncia a modernizar una de las conexiones más deficientes entre dos grandes ciudades españolas y perpetúa un modelo que no responde a las necesidades de trabajadores, estudiantes y usuarios del transporte público.

Arroyo también criticó el Ministerio mantenga cerrada la línea directa entre Cartagena y Madrid más de cuatro años después de su interrupción. Bernabé anunció la presentación de una batería de preguntas del PP en el Senado para que el Gobierno de España "explique la situación real de los tramos ferroviarios adjudicados y de los proyectos para traer la Alta Velocidad a la comarca".

Como ha anunciado Bernabé, el Partido Popular ha registrado en la Camara alta una batería de preguntas de control para preguntar al Gobierno de España sobre "cuáles son de verdad las intenciones que tienen con respecto a las infraestructuras ferroviarias en Cartagena". Entre ellas, "¿cómo están actualmente los tramos que existen adjudicados entre Hacienda Riquelme en Sucina y Torre Pacheco y entre esta localidad y Cartagena? ¿Qué previsiones hay, cuándo van a estar terminados?". Asimismo, "¿cómo están igualmente la redacción de los proyectos entre Murcia y Hacienda Riquelme en Sucina, y el de la entrada ferroviaria de Cartagena?".

Por su parte, la senadora del PSOE Mariló Flores recordó a Arroyo que cuando gobernaba el Partido Popular en España, "abandonó la ciudad y la condenó a unos trenes obsoletos, lentos y con continuas averías. Noelia Arroyo tiene la cara muy dura. ¿Cómo se atreve a hablar de ferrocarril?”

Flores denunció que la única aportación del PP fue pactar la llegada de la Alta Velocidad a la Región por Alicante, "perjudicando gravemente los intereses de Cartagena".

En este sentido, remarcó que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha sido claro: “Vamos a restablecer el servicio en la línea Cartagena-Chinchilla en cuanto terminen las obras en marcha, al mismo tiempo que el Gobierno de España sigue avanzando sin descanso para conectar Cartagena con el Corredor Mediterráneo”.

Además, indicó que dos tramos de la nueva línea de Alta Velocidad entre Cartagena y Murcia están en obras y los dos restantes se encuentran en fase de proyecto.

Finalmente, señaló que, desde 2018, el Gobierno de España ha adjudicado más de 2.350 millones de euros para la modernización de la red ferroviaria de la Regió, triplicando la inversión respecto a la etapa anterior.

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“Frente al ruido y las mentiras del PP, seguimos trabajando para que Cartagena tenga las infraestructuras que merece y necesita”, concluyó la senadora socialista.