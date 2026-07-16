El Gran Circo Romano de Cartagena vuelve al Estadio Cartagonova 17 años después

El 'favor de los dioses' vuelve a estar en juego, un año más, en las fiestas de Carthagineses y Romanos con la celebración del Circo Máximo o Gran Circo Romano.

El próximo 23 de septiembre, uno de los eventos más esperados de la programación convocará a miles de personas en un escenario muy especial: el Estadio Municipal Cartagonova, que recupera este evento 17 años después.

Este miércoles, el presidente del Senado Romano, Fulgencio Garrido, junto a la concejala de Participación Ciudadana y Festejos, Francisca Martínez Sotomayor, y responsables del Senado Romano, presentó en el propio campo el cartel que ilustra el Gran Circo Romano, en una edición en la que el estadio deportivo cobra protagonismo entre las legiones romanas.

El regreso al Cartagonova no está exento de limitaciones. El espectáculo será diferente a otros años, adaptado a un requisito principal: no dañar el césped del estadio. Por este motivo, no podrán acceder animales al campo, ni tampoco caballos ni carros, una de las imágenes más icónicas del circo romano.

Todos los intervinientes serán figurantes, soldados y bailarines que realizarán evoluciones a pie representando escenas de la amplia y rica mitología romana. Se mantendrán, como en ediciones anteriores, las luchas de gladiadores, las acrobacias aéreas y bailes, además de sorpresas que permitirán el disfrute de un gran espectáculo.

El evento comenzará a las 21:00 horas y el aforo del Cartagonova permitirá acoger a un número mayor de espectadores que en los últimos años.

En breve comenzarán los ensayos del espectáculo, aunque no serán en el propio Cartagonova para evitar un mayor impacto en el césped. Está previsto realizar un gran ensayo general en septiembre con todos los actores y protagonistas. Las entradas, a precios populares, se pondrán a la venta en los próximos días.

Sotomayor ha animado a todos los cartageneros y visitantes a disfrutar de este espectáculo único, que recupera su ubicación original tras 17 años de ausencia.

El presidente del Senado Romano, Fulgencio Garrido Ortiz, ha mostrado su satisfacción por el regreso a este escenario, que considera "el lugar originario" para el evento, y ha subrayado la importancia de la participación de las legiones, que harán que el circo "cobre vida". Ha recordado que el reto ahora es "llenar el estadio de actos y actores" y ha confiado en que la ciudad responda como en las mejores ocasiones.

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Desde el Senado Romano se han mostrado convencidos de que, pese a las limitaciones impuestas por la protección del césped, el espectáculo mantendrá el nivel de ediciones anteriores y se ha puesto el foco en que todo salga bien para que este acto pueda seguir celebrándose en los próximos años, de nuevo, en el Cartagonova.