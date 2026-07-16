La Comunidad destina 6,2 millones para construir un laboratorio anexo al Centro de Química de Cartagena
La inversión se va a realizar entre los años 2026 y 2028 y tras la autorización del Ejecutivo regional se inicia el procedimiento de contratación para la realización de las obras
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha autorizado destinar 6.217.967 euros para la construcción de un edificio de laboratorios y plantas piloto de química, farmaquímica y biotecnología y anexos para el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena (CNRQ).
La inversión se va a realizar entre los años 2026 y 2028 y tras la autorización del Ejecutivo regional se inicia el procedimiento de contratación para la realización de las obras, cuyo plazo de construcción será de 20 meses.
El objetivo de esta actuación, que promueve el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), es dotar al CNRQ de instalaciones y equipamiento adecuadas para el desarrollo de actividades de formación en el ámbito químico y en la producción de productos farmacéuticos, biotecnológicos y otros derivados, como cosméticos, nutracéuticos o ingredientes farmacéuticos activos.
El Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena se incluye dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 y su objetivo es el de dar apoyo al sector químico, un sector que ha sido considerado como actividad tractora en la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS4Mur) por su elevada contribución al Valor Añadido Bruto (VAB), al empleo de calidad, su alta productividad y su aportación a la I+D+i regional.
- El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
- Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones
- Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria
- El juzgado de Cartagena archiva la denuncia por prevaricación en las obras de la Puerta del Socorro
- Cortado totalmente al tráfico el puente del Cartagonova hasta el próximo viernes
- El invento nacido en la Politécnica de Cartagena que acerca el fin de los pinchazos para medir la glucosa
- Los técnicos municipales inician los trabajos previos para instalar contadores individuales en Villas Caravaning en Cartagena
- Policía Local de Cartagena decomisa 170 kilos de fruta a la venta de forma ilegal en el mercadillo del Cenit