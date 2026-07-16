La Comunidad destina 6,2 millones para construir un laboratorio anexo al Centro de Química de Cartagena

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha autorizado destinar 6.217.967 euros para la construcción de un edificio de laboratorios y plantas piloto de química, farmaquímica y biotecnología y anexos para el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena (CNRQ).

La inversión se va a realizar entre los años 2026 y 2028 y tras la autorización del Ejecutivo regional se inicia el procedimiento de contratación para la realización de las obras, cuyo plazo de construcción será de 20 meses.

El objetivo de esta actuación, que promueve el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), es dotar al CNRQ de instalaciones y equipamiento adecuadas para el desarrollo de actividades de formación en el ámbito químico y en la producción de productos farmacéuticos, biotecnológicos y otros derivados, como cosméticos, nutracéuticos o ingredientes farmacéuticos activos.

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El Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena se incluye dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 y su objetivo es el de dar apoyo al sector químico, un sector que ha sido considerado como actividad tractora en la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS4Mur) por su elevada contribución al Valor Añadido Bruto (VAB), al empleo de calidad, su alta productividad y su aportación a la I+D+i regional.