La Comunidad da el visto bueno ambiental a la planta de hidrógeno renovable de Repsol en Cartagena

La Comunidad Autónoma ha formulado la Declaración de Impacto Ambiental favorable, aunque condicionada, para el proyecto C-50, la futura planta de producción de hidrógeno renovable de 100 MW prevista en el complejo industrial de Repsol, en el Valle de Escombreras. La instalación está promovida por Cartagena Hydrogen Network, S.L.U. y se tramita con el Ayuntamiento de Cartagena como órgano sustantivo.

La resolución concluye que el proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que cumpla las medidas preventivas, correctoras y de vigilancia fijadas en el expediente.

El proyecto, con una inversión superior a 300 millones de euros, generará unos 900 empleos entre directos, indirectos e inducidos en sus diferentes fases.

La planta producirá hidrógeno mediante electrólisis alcalina presurizada del agua. Su producción prevista ronda las 15.000 toneladas anuales de hidrógeno, que se utilizarán inicialmente en los procesos de refino de la propia refinería, con posibilidad de venta a terceros en fases posteriores. Como subproducto se generará oxígeno renovable, que también podrá aprovecharse dentro del complejo industrial o, si no fuera posible, ventearse a la atmósfera.

El proyecto ocupará unas 2,3 hectáreas dentro del área de procesos de la refinería, en terrenos ya utilizados anteriormente por instalaciones industriales. Además de los electrolizadores, incluirá sistemas de purificación, compresión y almacenamiento de hidrógeno, tratamiento de agua, refrigeración, subestaciones eléctricas, sistemas de venteo y un grupo electrógeno de emergencia.

También contempla una línea eléctrica de 220 kV y unos 3,5 kilómetros, que será subterránea y discurrirá mayoritariamente por terrenos del complejo industrial.

Entre los aspectos más sensibles del expediente figura el consumo de agua, estimado en torno a 332.000 metros cúbicos anuales, con suministro desde la red de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La Confederación Hidrográfica del Segura informa favorablemente sobre la disponibilidad de recursos para esa demanda, aunque exige que se comunique cualquier incremento sustancial. Asimismo, se analizan los vertidos: la planta no prevé vertidos directos al medio, sino que los efluentes líquidos se enviarán a la planta de tratamiento de aguas residuales de la refinería.

El documento presta especial atención a la situación de los suelos en la parcela, donde se detectaron hidrocarburos totales de petróleo por encima de determinados valores de referencia.

Esa circunstancia obligó a realizar una valoración de riesgos y a tramitar un expediente de investigación de suelos. Si bien se determina que el riesgo es aceptable para el uso industrial previsto, aunque la autorización queda condicionada al control y seguimiento ambiental correspondiente.

La resolución también incorpora condiciones sobre residuos, ruido, seguridad industrial, contaminación lumínica, protección contra incendios y patrimonio arqueológico.

En este último punto, el Ayuntamiento señala que el trazado no afecta directamente a bienes arqueológicos conocidos, aunque se encuentra próximo al Poblado Romano de Escombreras, por lo que los movimientos de tierra deberán realizarse con supervisión arqueológica autorizada.

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Durante la información pública no se presentaron alegaciones, según certificó el Ayuntamiento, aunque sí constan informes de administraciones y entidades consultadas, entre ellas la Confederación Hidrográfica del Segura, distintos departamentos autonómicos y Ecologistas en Acción. Esta organización planteó reparos sobre el consumo de agua, los riesgos asociados al almacenamiento y transporte del hidrógeno y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias.