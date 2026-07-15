Enfermedades
El invento nacido en la Politécnica de Cartagena que acerca el fin de los pinchazos para medir la glucosa
El prototipo de la UPCT supera el 96% de precisión clínica, ha sido validado en hospitales y busca transformar el control diario de la diabetes
El Capítulo Español de la IEEE-IMS ha puesto el foco en un proyecto nacido en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Se trata del trabajo final de estudios de Victoria López De Lamo, distinguido por el diseño y la validación clínica de un prototipo no invasivo capaz de medir la glucosa en sangre sin necesidad de pinchazos.
López de Lamo, graduada en el doble grado en Ingeniería Electrónica e Ingeniería Biomédica, no eligió este proyecto por casualidad. Su motivación fue muy cercana: es hermana de una paciente con diabetes tipo 1 y quería encontrar una alternativa real a las punciones repetidas, las molestias diarias y el riesgo de infecciones que sufren estas personas.
¿Cómo funciona? El dispositivo se apoya en un resonador de lazo abierto que estima el nivel de glucosa analizando las variaciones dieléctricas de los tejidos biológicos. Tras optimizar el diseño y aplicar un protocolo de medición estandarizado, el sistema ha llegado a una precisión clínica superior al 96% en entornos controlados, una cifra que se acerca mucho a la de los métodos invasivos tradicionales.
El trabajo, dirigido por José Manuel Ferrández y codirigido por Carlos Gabriel Juan, no se quedó en el laboratorio: se validó clínicamente en los hospitales General Universitario de Alicante y San Juan de Alicante. En ambos centros, el prototipo se integró en las rutinas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, lo que permitió obtener datos sincronizados con las mediciones plasmáticas de toda la vida.
Y no solo gana en comodidad. El sistema también tiene un punto a favor en el bolsillo: mientras los métodos actuales exigen un gasto recurrente en consumibles y sensores desechables cada pocas semanas, esta propuesta concentra la inversión en el hardware inicial, lo que abarata sustancialmente los costes a medio y largo plazo.
El proyecto, ya publicado en el Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI) y en el congreso internacional Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), incluye además un módulo de guiado anatómico, protocolos de calibración y modelos de aprendizaje automático que cruzan parámetros electrónicos con variables fisiológicas para afinar aún más los resultados.
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