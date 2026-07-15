Comienzan los trabajos de climatización de los colegios de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena aprobó este martes por unanimidad, en un Pleno Extraordinario solicitado por MC, instar al Gobierno regional a ejecutar con carácter urgente un plan integral de climatización en todos los centros educativos públicos del municipio.

El portavoz del Gobierno municipal, Ignacio Jáudenes, fue el encargado de exponer Plan Municipal de Climatización, subrayando que "no está diseñado en un despacho de la concejalía, sino que es fruto del acuerdo con la Federación de Padres y Madres y cuenta con el concurso de los directores y del resto de la comunidad educativa".

Jáudenes apuntó que "únicamente dos de los 49 colegios públicos disponen de aire acondicionado en la totalidad de sus instalaciones", lo que demuestra "la magnitud del reto".

El plan municipal se articula en cinco ejes: una convocatoria anual de subvenciones dotada con un millón de euros hasta 2030; el incremento de los presupuestos participativos, que ya superan los 200.000 euros anuales; actuaciones de aislamiento y mejora de edificios, incluyendo la sustitución de ventanas y persianas que ya han comenzado este verano; la creación de más sombra y arbolado en los patios; y el refuerzo del mantenimiento municipal, que pasa de 700.000 a más de un millón de euros anuales.

Sin embargo, la oposición ha recibido el anuncio con escepticismo. El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, recordó que la moción se presentó el 8 de junio y que el Gobierno local "se apresuró a decir unos días después que estaba preparando un plan" para contrarrestar el debate.

"Los padres, las madres, la sociedad, los profesores, los alumnos, los niños especialmente merecen realidades, no promesas", afirmó Giménez Gallo, quien criticó que el plan municipal suponga apenas 50.000 euros por centro en cinco años, una cantidad que ha calificado de "insuficiente" para abordar el problema.

Giménez Gallo explicó que el Gobierno regional climatizar todos los colegios de Cartagena supondrían el 0,18% del presupuesto anual de la Región.

El portavoz socialista, Manuel Torres, fue el más duro con el equipo de gobierno, reprochando que "dos años después de aprobar en este pleno una moción del Grupo Socialista, la alcaldesa anuncia el 10 de junio que iba a presentar un plan, pero no presentó el plan porque no hay plan".

Torres quiso mostrar el ventilador que sacó esta mañana de la mochila de su hija, denunciando que estos aparatos "están en las listas de materiales escolares, al lado del bolígrafo", lo que considera "vergonzoso".

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, respaldó la iniciativa pero celebrando en que el pleno "ha servido para que se agilice o se le dé forma a los trabajos que se estaban haciendo".

Desde Sí Cartagena, su portavoz, Juan Pedro Torralba, destacó que "cuando está en juego la salud de nuestros niños y jóvenes no caben cálculos políticos ni intereses partidistas", y ha recordado que en la anterior legislatura, con la consejera Irene Ruiz, se impulsó el Plan Sombra, que permitió instalar toldos en varios colegios.

La concejal No Adscrita María Dolores Ruiz calificó la sesión de "demagogia política".

El acuerdo alcanzado por unanimidad en el Pleno incluye instar a la Comunidad Autónoma a consignar los recursos económicos necesarios para garantizar la instalación de sistemas de climatización eficientes, la adecuación de las instalaciones eléctricas, la mejora del aislamiento térmico de los edificios educativos y la creación de espacios de sombra suficientes en patios y zonas comunes.

Asimismo, manifiesta el apoyo expreso de el Ayuntamiento a las reivindicaciones de las familias, docentes, trabajadores de los centros educativos y organizaciones representativas de la comunidad educativa que reclaman condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

Además, insta a la Comunidad a reconocer expresamente la climatización de los centros educativos como una medida directamente vinculada a la protección efectiva de los derechos de la infancia, la salud pública y la calidad educativa.

Noticias relacionadas

Por último, acuerda dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Consejero de Educación, a los equipos directivos de los centros educativos públicos del municipio, a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS), a las juntas de personal docente y a las organizaciones sindicales representativas del sector educativo.