Arroyo designa a Ortega presidente de la comisión de investigación de Turismo en Cartagena

La comisión de investigación sobre la gestión del área de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena ha quedado constituida este miércoles y comenzará a trabajar de forma efectiva en su próxima reunión, que tendrá lugar el próximo 30 de julio.

Según se ha acordado, en esa sesión se aportará la documentación relativa a los contratos de la Delegación de Turismo del año 2026, referente a los capítulos presupuestarios de gastos ordinarios, subvenciones e inversiones.

El órgano, creado por acuerdo plenario del pasado 24 de junio tras ser aprobada la iniciativa de MC, investigará el uso de los fondos públicos destinados a promoción turística, los contratos suscritos, las campañas y la actividad de Cartagena Puerto de Culturas durante esta legislatura.

En la sesión, que ha tenido lugar en la Sala de Concejales del Edificio Administrativo de San Miguel, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha nombrado mediante un decreto presidente al concejal del Área de Gobierno de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega Madrid. De esta forma Arroyo, encarga dirigir la comisión a uno de sus hombres fuertes en el Ejecutivo.

La alcaldesa ha podido elegir al presidente tras recibir un informe de la Dirección General de Administración Local despejando las dudas sobre la forma de elegir de la presidencia, surgidas tras emitir la secretaria del Pleno dos informes contradictorios. En el primero de ellos se indicaba que sería por votación, mientras que en el segundo que sería designada directamente por la primera edil.

La comisión ha quedado integrada, con voto ponderado según la representatividad de los grupos municipales, por los concejales del Partido Popular Diego Ortega Madrid e Ignacio Jáudenes, de Movimiento Ciudadano Jesús Giménez Gallo e Isabel García, del PSOE Manuel Torres, de Vox Gonzalo López Pretel, de Sí Cartagena Juan Pedro Torralba y los concejales No Adscritos Beatriz Sánchez del Álamo, Diego Salinas y María Dolores Ruiz. La presencia de Sánchez del Álamo supone que tendrá voto y participará de la investigación a su propia gestión al frente del área de Turismo, de la que es delegada con Arroyo como titular.

Precisamente, cabe recordar que las declaraciones de la edil del Gobierno durante la moción de censura, sobre el destino de los fondos dedicados a promoción turística empleados, que según afirmó Sánchez del Álamo serían para la campaña electoral de la alcaldesa, fueron el origen de la creación de este organismo, tal y como explicaron en su momento Ruiz y Giménez Gallo.

Por este motivo, la comisión de investigación deberá determinar si la gestión de los recursos destinados a la promoción turística se ha ajustado a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia exigibles a la administración pública.

En cuanto a la periodicidad de las sesiones, se ha acordado que serán quincenales, si bien se suspenderán durante el mes de agosto.

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Sus deliberaciones serán secretas y solo se hará público el dictamen final, que deberá ser votado y elevado al Pleno Municipal para su aprobación.