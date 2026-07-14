Vox logra aplazar el recorte de asesores en la oposición

Vox consigue paralizar la entrada en vigor de la reorganización del personal eventual del Ayuntamiento de Cartagena. Tras el escrito registrado el pasado jueves, como ya avanzó La Opinión, la Junta de Gobierno Local se ha visto obligada a posponer la aprobación definitiva de las modificaciones en el número de asesores y secretarios de los grupos municipales. La intervención de la formación encabezada por Gonzalo López Pretel se produjo justo antes de la sesión en la que debían ejecutarse los cambios, los cuales ya habían sido validados previamente por la Junta de Gobierno.

En el documento, el grupo municipal planteó dos exigencias: suspender de inmediato la aplicación de la medida en lo referente a su personal, manteniendo el escenario actual, y reconsiderar la supuesta urgencia del procedimiento al estimar que carecía de la motivación y justificación técnica necesaria.

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El escrito fundamentaba la suspensión en dos argumentos jurídicos clave. En primer lugar, señalaba la existencia de «dudas razonables» sobre la utilización de la vía de urgencia. En segundo lugar, advertía de una «motivación insuficiente» en el expediente.