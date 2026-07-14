Cosmos
Turismo de Cartagena distribuirá 10.000 gafas homologadas por la UE para observar el eclipse
El evento del próximo 12 de agosto puede dañar la vista si no se utiliza protección
España ha tenido una gran suerte cósmica con los tres eclipses que tendrán lugar entre el 2026 y 2028. El primero de estos será observable desde varios puntos de la Región de Murcia -Cartagena entre ellos-.
Por todo esto, las administraciones de los distintos municipios que componen a esta Comunidad ubicada al sureste de la península llevan un tiempo realizando preparativos para la que entienden como una gran oportunidad para atraer no solamente a las personas de la Región, sino al turismo nacional e internacional.
En este sentido, Cartagena comunicó, a través de una nota de prensa, que distribuirá más de 10.000 gafas homologadas por la Unión Europea (UE) en las oficinas de turismo de la ciudad, de La Manga e Isla Plana, el Centro Ramón Alonso Luzzy y el Centro de Astronomía de Canteras.
Por otro lado, se organizarán puntos informativos junto al Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas para "concienciar sobre la importancia de observar el fenómeno con la protección adecuada".
Expectativas y planes
Desde el Ejecutivo municipal esperan una importante afluencia, sobre todo en la parte oeste de la ciudad, donde las condiciones serán favorables para la visibilidad de este evento. Todo esto fue comentado en una reunión de coordinación entre servicios municipales y concejalías para preparar el dispositivo con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto.
La reunión estuvo coordinada por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca. Además, estuvieron presentes las concejalas de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, y de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, así como responsables de diversos servicios y de Policía Local.
En la futura reunión que tendrá lugar el viernes se incorporarán las concejalías de Cultura, Deportes, Sanidad, Litoral, Infraestructuras y Festejos, además de Protección Civil. Añaden que se llevará a cabo para unificar la información que se ofrecerá a la ciudadanía y coordinar las medidas que puedan resultar necesarias.
Por último, en el encuentro se dieron instrucciones para los clubes náuticos. Se trata de una serie de recomendaciones preventivas para las embarcaciones que salgan a la mar durante la jornada del eclipse , ante la posibilidad de que tenga lugar una concentración de tráfico marítimo.
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