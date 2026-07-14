Los técnicos municipales inician los trabajos previos para instalar contadores individuales en Villas Caravaning en Cartagena

Técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y de la empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua han accedido este martes a las instalaciones de Villas Caravaning para iniciar los trabajos técnicos previos a la descentralización de los contadores.

La entrada al complejo se ha realizado en ejecución de una orden judicial solicitada por el Ayuntamiento, después de que la comunidad de propietarios no autorizase previamente el acceso de los técnicos.

Hasta Villas Caravaning se han desplazado el técnico municipal responsable del contrato y personal de la empresa concesionaria, con el objetivo de comenzar el estudio de la red interior de distribución de agua.

Este análisis constituye un paso imprescindible para conocer las características y el estado actual de las instalaciones antes de acometer la implantación del nuevo sistema de contadores individuales.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, explica que la actuación se ha desarrollado «con total normalidad y sin incidentes». A la llegada de los técnicos, una trabajadora de la comunidad de propietarios los recibió y mostró, según el edil, «su total disposición a colaborar en todo lo necesario».

Ortega precisa que el acceso a la urbanización no supone todavía el comienzo de la instalación de los nuevos contadores, ya que durante esta primera fase, los técnicos municipales y de la concesionaria examinarán la red interior de distribución para comprobar sus condiciones y determinar si es necesario realizar actuaciones previas.

Las conclusiones de este estudio permitirán definir las intervenciones que, en su caso, deban ejecutarse antes de proceder a la descentralización de los contadores, garantizando que la futura instalación se realice con todas las garantías técnicas y de seguridad.

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Cabe recordar que a finales de junio Veolia comunicó la suspensión del corte de agua previsto en Villas Caravaning, después de que la mediación del Ayuntamiento de Cartagena con los propietarios y las asociaciones vecinales haya permitido desbloquear la situación generada por el impago acumulado del suministro que alcanza la cifra de 700.000 euros.