La prevención y colaboración, clave para el control de plagas

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene activo durante todo el año un dispositivo permanente de vigilancia, inspección y control preventivo para evitar la aparición de plagas en el municipio. La estrategia municipal combina revisiones diarias sobre el terreno, actuaciones programadas y asesoramiento a los vecinos para detectar y eliminar posibles focos antes de que se conviertan en un problema de salud pública.

La concejal de Sanidad, Belén Romero, ha destacado que "la prevención es la mejor herramienta para proteger la salud de los cartageneros. Nuestros equipos revisan e inspeccionan cada día distintos puntos del municipio y actúan de forma planificada para adelantarse a cualquier incidencia".

Romero ha subrayado que "el esfuerzo municipal debe ir acompañado de la responsabilidad ciudadana, porque una parte importante de los focos puede originarse en espacios privados. Con pequeños gestos cotidianos, como evitar acumulaciones de agua o gestionar correctamente los residuos, todos contribuimos a mantener una Cartagena más saludable".

El Plan Municipal de Control Integrado de Plagas contempla inspecciones periódicas y tratamientos preventivos en todo el término municipal. Los técnicos municipales revisan mensualmente los puntos de control establecidos, una frecuencia que se incrementa hasta ser quincenal en el Casco Histórico y otras zonas con mayor sensibilidad.

Además, todas las semanas se desarrollan tratamientos larvicidas biológicos en más de 11.200 imbornales, fuentes ornamentales y ramblas mediante productos respetuosos con el medio ambiente. El dispositivo se completa con la instalación y seguimiento de ovitrampas para el control del mosquito tigre en áreas del litoral como La Azohía, Isla Plana y el entorno del Mar Menor, así como con actuaciones específicas en parques, plazas y áreas de esparcimiento canino.

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El Ayuntamiento recuerda que la implicación de los vecinos resulta esencial para reforzar la eficacia del dispositivo municipal. Por ello, recomienda revisar semanalmente terrazas y jardines para eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados los depósitos y limpiar las canaletas, medidas que ayudan a evitar la proliferación del mosquito tigre.