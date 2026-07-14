Los Camachos, blindado frente a las plantas de biogás en Cartagena

El Gobierno municipal de Cartagena reitera su compromiso de impedir la implantación de plantas de biogás en el suelo industrial de Cartagena y ha trasladado a la plataforma Stop Biogás que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana incorporará de forma definitiva esta limitación, lo que impedirá que una planta de estas características se instale en el polígono industrial de Los Camachos.

El concejal de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, mantuvo una reunión con representantes de la plataforma vecinal para informarles del contenido de la Aprobación Provisional del Plan General, en la que ya se incorpora el acuerdo promovido por el Gobierno municipal para restringir este tipo de instalaciones.

Ortega explicó que la nueva regulación urbanística establece que las plantas de biogás no podrán implantarse en suelo industrial, salvo cuando estén destinadas al abastecimiento energético de una actividad industrial ya implantada.

De este modo, el Ayuntamiento garantiza que espacios estratégicos como Los Camachos mantengan su vocación industrial y queden reservados para proyectos capaces de generar empleo, inversión y actividad económica.

"Cumplimos el compromiso que la alcaldesa Noelia Arroyo adquirió con los vecinos y con el tejido empresarial. El nuevo Plan General protege el suelo industrial de Cartagena y garantiza que Los Camachos siga siendo un espacio destinado a la implantación de empresas y a la creación de empleo", señaló Diego Ortega.

Durante el encuentro, el Gobierno municipal quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la plataforma Stop Biogás al considerar que la regulación urbanística prevista impedirá el desarrollo del biogás en Los Camachos.

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El Ejecutivo municipal señaló además su voluntad de culminar la tramitación del Plan General manteniendo esta determinación, reforzando un modelo de desarrollo basado en la actividad industrial, la planificación urbanística y la seguridad jurídica para las empresas que quieran implantarse en Cartagena.