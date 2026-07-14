El calor en las aulas de Cartagena, a debate en el Pleno

El portavoz y líder de MC, Jesús Giménez Gallo, señala que este martes se celebrará el Pleno extraordinario solicitado por su formación el pasado 8 de junio para abordar la problemática sobre la climatización de los centros educativos del municipio.

Giménez Gallo critica que el Gobierno municipal encabezado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, "ha retrasado más de un mes" un debate que afecta directamente a miles de alumnos, docentes y familias, aunque valora que, incluso antes de celebrarse el Pleno, "la iniciativa de MC haya servido para que el Partido Popular anuncie, por primera vez, un plan específico sobre esta materia".

"Si nuestra propuesta ha servido para que el PP descubra que en Cartagena hace calor en verano y que las aulas necesitan una planificación específica para hacer frente a las altas temperaturas, ya habrá merecido la pena", apunta Giménez Gallo.

El portavoz de MC insiste en que el debate de este martes debe servir para ir más allá de los anuncios y conocer qué actuaciones concretas se van a ejecutar, con qué financiación, en qué plazos y qué compromisos existen tanto para los colegios como para el resto de centros educativos públicos del municipio.

"Los niños y los profesores llevan demasiados años soportando esta situación. Ahora es el momento de pasar de los titulares a los hechos", concluye.

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Ignacio Jáudenes, defiende la gestión del Ejecutivo de Noelia Arroyo antes del Pleno, subrayando que Cartagena "ha sido el primer municipio de la Región de Murcia en dar un paso al frente con un plan propio, dotado económicamente y consensuado con la comunidad educativa".

Jáudenes recuerda que el Plan Municipal de Climatización presentado por la alcaldesa prevé una inversión inicial de 2,5 millones de euros hasta 2030 para mejorar las condiciones térmicas de los 49 colegios públicos del municipio, mediante actuaciones de climatización, aislamiento, generación de sombras, eficiencia energética y mejora de patios y edificios.

"Frente a quienes convierten este asunto en una polémica puntual, el Gobierno de Noelia Arroyo ha respondido con planificación, inversión y diálogo. Hemos sido los primeros en poner encima de la mesa una hoja de ruta seria para combatir el calor en los colegios", afirma Jáudenes.

El edil de Educación insiste en que el debate del Pleno debe servir para seguir mejorando las condiciones de los centros educativos y no para "intentar ocultar que Cartagena ya ha tomado la iniciativa".

"Quienes hoy reclaman soluciones deberían reconocer que el único gobierno municipal que ha presentado un plan específico, con financiación, calendario y consenso de la comunidad educativa, ha sido el de Noelia Arroyo. Ese liderazgo es el que esperan las familias y el que vamos a seguir ejerciendo", expone.

El portavoz ha recordado que el plan fue elaborado junto a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) y representantes de los equipos directivos, incorporando las aportaciones de la comunidad educativa para establecer prioridades y un calendario de actuación hasta 2030.

Asimismo, destaca que Cartagena ha decidido asumir un papel activo pese a que muchas de las actuaciones en infraestructuras educativas corresponden a otras administraciones.

"El Gobierno municipal no se ha escondido detrás de las competencias. La alcaldesa entendió que el calor en las aulas era una preocupación real de las familias y decidió actuar, movilizando recursos municipales y coordinando la estrategia con el Gobierno de la Región de Murcia", señala.

En este sentido, Jáudenes remarca la coordinación del Ayuntamiento con el Plan ClimaTIZA impulsado por la Comunidad Autónoma, que permitirá complementar las inversiones regionales con actuaciones financiadas directamente por el Consistorio.

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"Por primera vez existe una estrategia conjunta entre administraciones para afrontar este problema. Mientras el Gobierno regional moviliza 89 millones de euros para los centros educativos de la Región, Cartagena aporta recursos propios para acelerar las mejoras en nuestros colegios", argumenta.