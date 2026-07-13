Los Salazares tendrá una nueva parada de autobús y un itinerario peatonal

El Ayuntamiento de Cartagena inicia este lunes las obras para habilitar una nueva parada de autobús y un itinerario peatonal en el paraje de Los Salazares, en La Palma. La actuación "busca mejorar la seguridad de los vecinos que utilizan el transporte público y de los peatones que deben cruzar la carretera para acceder a este servicio", afirman.

La intervención cuenta con un presupuesto de 48.064,22 euros y un plazo de ejecución de 30 días. Durante este periodo se transformará un espacio que actualmente carece de infraestructuras adecuadas para esperar el autobús y cruzar la vía con seguridad.

El proyecto contempla la construcción de una nueva parada completamente equipada y un recorrido peatonal accesible para "ordenar el acceso al transporte público y reducir el riesgo derivado de la circulación de vehículos en este tramo de la carretera".

El concejal de Distrito, Álvaro Valdés, ha explicado que la actuación responde a una demanda vecinal y permitirá que "cualquier persona pueda acceder al autobús en condiciones de seguridad". Además, ha destacado que se trata de un punto utilizado a diario por escolares, personas mayores y usuarios habituales del transporte público que hasta ahora no disponían de un espacio adecuado para esperar ni de un cruce seguro.

Valdés ha señalado también que este tipo de inversiones, aunque sean de pequeña escala, tienen una incidencia directa en la calidad de vida de los vecinos de barrios y diputaciones. En este sentido, ha insistido en que la mejora de la accesibilidad y la seguridad vial constituye una prioridad para el Ayuntamiento.

Las obras incluyen la demolición de los elementos existentes y la construcción de una nueva acera accesible con pavimento de terrazo y baldosas podotáctiles para facilitar el tránsito de personas con discapacidad visual. También se acondicionará el firme con nuevo aglomerado asfáltico, se instalarán bordillos y se renovará la señalización horizontal y vertical.

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Entre los principales elementos del proyecto figura una marquesina de cuatro metros de longitud equipada con banco, cerramientos de vidrio de seguridad y cubierta de policarbonato. La actuación se completará con una farola solar de diez metros de altura con iluminación LED, una señal luminosa de paso de peatones alimentada por energía solar y un nuevo paso de peatones dotado de separadores viales, hitos de protección y nueva señalización para reforzar la seguridad en uno de los puntos con mayor tránsito peatonal de la zona.