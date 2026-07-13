Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones

Los dinosaurios del parque Sauces no son el único animal que asustan a los vecinos, ya que cerca los residentes viven atemorizados por una plaga de escorpiones.

En concreto, los vecinos de la calle Extremadura llevan varios días encontrándose estos alacranes en parterres y zonas verdes, lo que ha desatado su preocupación, debido a la peligrosidad de este arácnido, sobre todo por si sus picaduras pueden afectar a menores y animales.

Los vecinos se han puesto en contacto con Sí Cartagena, el grupo municipal encabezado por Juan Pedro Torralba, para denunciar la situación. Si bien esta no es la única plaga que afecta a los vecinos del municipio, que parece que este verano están enfrentando sus particulares siete plagas.

Vecinos del Barrio de la Concepción, conocido comúnmente como Quitapellejos, denuncian la presencia de ratas en el barrio, una situación que, según aseguran, se viene produciendo desde hace "un mes o mes y medio" y que ya afecta a varias viviendas de la calle Higuericas.

Uno de los residentes de esta vía, afirma que el problema ha llegado hasta los patios y terrazas de las casas de planta baja, ocasionando numerosos problemas a los vecinos de la zona.

"Llevamos un tiempo sufriendo las ratas que hay en el barrio. Yo puedo hablar de esta zona, pero creo que es por todo el barrio", explica el vecino, quien asegura que comenzó a sospechar al encontrar varias mangueras dañadas. "Compré una manguera nueva porque la que tenía era corta y, al usarla, salía agua por todos lados. Estaba llena de agujeros. La vieja, que había dejado aparte, también apareció igual", relata sobre su utensilio convertido en coladero.

La preocupación aumentó cuando, según su testimonio, vio directamente a uno de estos roedores en su vivienda. "Salí por la noche al patio y fue cuando vi la rata, que salió corriendo escaleras arriba", señala. Al día siguiente, una vecina de la casa contigua también alertó de la presencia dentro ejemplar. "La escuché gritando, le pregunté si tenía algún problema y me dijo que había visto una rata por el patio", añade.

El vecino asegura que no se trata de un caso aislado y que otros residentes han confirmado situaciones similares.

El último episodio, según relata, se produjo al regresar a casa por la noche: "Venía de ver el fútbol y, llegando a casa, en la esquina había una rata andando por las canaletas. Ya creo que hay una plaga".

Los residentes piden una actuación urgente para controlar la situación y evitar que el problema vaya a más, especialmente en viviendas de planta baja con patios y terrazas.

El denunciante asegura que ha intentado recabar información municipal por teléfono, pero sin éxito. "He intentado preguntar en el Ayuntamiento y no me han sabido decir nada después de estar esperando al teléfono", lamenta.

Noticias relacionadas

Los vecinos del Estrecho de San Ginés también están sufriendo una plaga de bichos bola desde hace semanas. De hecho, el concejal socialista Pencho Soto vio aprobada por unanimidad en el último Pleno su moción instando al gobierno local a llevar a cabo, de manera urgente, una actuación integral de inspección, tratamiento y control de la plaga de oniscídeos existente en la zona, reforzando las labores de desinsectación y control de plagas.