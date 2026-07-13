López Pretel consigue aplazar el despido de los asesores de la oposición en Cartagena

Vox consigue paralizar la entrada en vigor de la reorganización del personal eventual del Ayuntamiento de Cartagena, tras el escrito registrado el pasado jueves, como ya avanzó La Opinión, la Junta de Gobierno Local se ha visto obligada a posponer la aprobación definitiva de las modificaciones en el número de asesores y secretarios de los grupos municipales.

La intervención de la formación encabezada por Gonzalo López Pretel se produjo justo antes de la sesión en la que debían ejecutarse los cambios, los cuales ya habían sido validados previamente por la Junta de Gobierno.

En el documento, el grupo municipal planteó dos exigencias: suspender de inmediato la aplicación de la medida en lo referente a su personal, manteniendo el escenario actual, y reconsiderar la supuesta urgencia del procedimiento al estimar que carecía de la motivación y justificación técnica necesaria.

El escrito fundamentaba la suspensión en dos argumentos jurídicos clave. En primer lugar, señalaba la existencia de "dudas razonables" sobre la utilización de la vía de urgencia.

La formación argumentó que las circunstancias del Pleno eran conocidas con anterioridad suficiente y que la propia decisión del Gobierno de diferir la ejecución del acuerdo demostraba que la medida no respondía a una necesidad "inmediata e inaplazable".

En segundo lugar, advertía de una "motivación insuficiente" en el expediente. Vox expuso que el Ayuntamiento se limitaba a justificar los cambios de forma genérica bajo el concepto de "adaptar la Corporación y reforzar el Área de Alcaldía", pero sin desarrollar las razones objetivas ni ponderar la proporcionalidad de la medida.

Con la estimación de su recurso Vox logra que deba incorporarse una motivación jurídica exhaustiva y transparente.

La petición de Vox fue analizada a fondo durante la sesión del órgano ejecutivo local, que finalmente optó por aceptar las reclamaciones. “Lograr suspender esta maniobra es un primer paso”, celebró López Pretel.

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“Una oposición sin recursos es una oposición débil, y no vamos a permitir que se atenúe la labor de control y fiscalización que venimos realizando desde nuestro grupo”. Además, el portavoz municipal añadió que “este tipo de medidas de calado institucional deben gozar siempre de las máximas garantías legales y adoptarse por los cauces oportunos, sin atajos. En Vox estaremos siempre del lado de la transparencia y de la defensa de la legalidad”.