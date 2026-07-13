Cortado totalmente al tráfico el puente del Cartagonova hasta el próximo viernes

La Policía Local de Cartagena procede al corte total del tráfico en el puente de Soldado Rosique, ubicado junto al estadio Cartagonova, a partir de este lunes, 13 de julio, debido a las obras de canalización de la nueva estación de bombeo de aguas residuales.

La interrupción de la circulación afectará a ambos sentidos de la marcha, en el tramo comprendido entre la calle Soldado Rosique y la Avenida del Cantón, y está previsto que los trabajos se prolonguen inicialmente hasta el viernes 17 de julio.

Las obras se desarrollan directamente en el cauce de la rambla junto al recinto deportivo.

Ante las retenciones previstas en este punto de la ciudad, la Policía Local ha recomendado a los conductores planificar itinerarios alternativos a través de la avenida Sebastián Feringán o la calle Pero Niño.

En contraposición, la Cuesta del Batel ha quedado reabierta al tráfico rodado tras permanecer clausurada desde finales de junio con motivo de las labores de montaje y desmontaje de las infraestructuras del Rock Imperium Festival.

Asimismo, el cuerpo de seguridad municipal ha recordado que continúan activas las obras promovidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) en el entorno de la plaza de María Cristina (zona del escudo de la Alameda de San Antón), unas actuaciones que avanzarán de forma progresiva hacia la calle Jorge Juan.

Estos trabajos consisten en la sustitución de la red de suministro hacia Escombreras y la barriada Virgen de la Caridad, lo que generará nuevas afecciones al tráfico durante las próximas jornadas.