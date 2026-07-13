Canteras estrena un parque inundable con dos puntos de drenaje de más de 3000 metros en Cartagena

La Comunidad finaliza las obras para la defensa contra inundaciones de la rambla de Canteras en Cartagena, así como sus cauces secundarios. El proyecto, en el que se han invertido dos millones de euros, ha permitido la instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles y mejoras paisajísticas en sus zonas verdes.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, inauguró este lunes esta infraestructura y destacó que la intervención realizada "demuestra cómo la ingeniería y la conservación del medio natural pueden trabajar de la mano".

"No solo estamos eliminando puntos de grave riesgo de inundaciones para el casco urbano de Cartagena, sino que devolvemos a los ciudadanos un entorno verde y un corredor ecológico completamente regenerado", afirmó.

La rambla de Canteras discurre a lo largo de cinco kilómetros, y conecta el núcleo urbano con la zona oeste del municipio. Su desembocadura en la rambla de Benipila constituía históricamente la zona más inundable del centro de la ciudad. La actuación ha resuelto de forma definitiva dos puntos críticos identificados en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma y cumple con las medidas de defensa contra avenidas recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura.

"Garantizar la seguridad de las personas y de las infraestructuras ante episodios de lluvias torrenciales es una prioridad absoluta de este Gobierno", subrayó Buendía.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra la supresión del antiguo badén inundable en la avenida Pasadera y su sustitución por una obra de drenaje transversal con marcos prefabricados de hormigón armado, que garantizan la conectividad vial.

"La nueva calzada cuenta con todas las garantías de seguridad, aceras accesibles y barreras de protección de última generación", detalló el consejero.

La intervención ha incluido actuaciones para eliminar la caña invasora e introducir vegetación autóctona mediterránea y de ribera, con la plantación de tarajes, lentiscos, adelfas y olmos, además del refuerzo estructural mediante la ejecución de dos muros de gaviones para la estabilización de márgenes.

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible

Una de las grandes novedades del proyecto es la puesta en marcha de un innovador Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) en una parcela adyacente frente a la calle Loma Chiva. El espacio cuenta con dos grandes zonas de retención interconectadas de configuración aterrazada, diseñadas con escollera careada y cuencos de infiltración con grava y geotextil para regular y absorber de forma natural la escorrentía urbana.

El consejero explicó que se han construido estos dos puntos de drenaje urbano sostenible de 2.700 y 600 metros cuadrados de superficie cada uno de ellos, que van a recoger el agua de lluvia para evitar que vaya directamente a la rambla, "con lo cual le vamos a quitar cantidad de agua a la rambla para evitar las inundaciones".

El nuevo entorno del SUDS se ha concebido como un espacio de esparcimiento e integración social para Cartagena. Buendía destacó que "además del beneficio ambiental y técnico, este proyecto aporta un alto valor social. Hemos integrado un jardín de más de 200 metros cuadrados, un circuito perimetral accesible en albero y zonas de calistenia".

Por su parte, Arroyo destacó que Cartagena "vive un momento histórico en la recuperación y renaturalización de sus espacios naturales, urbanos y periurbanos", una estrategia que reúne actuaciones terminadas, otras en ejecución y nuevos proyectos que comenzarán en los próximos meses.

En concreto, se trata del proyecto Spartaria, con 1,6 millones, Algarrobo Vivo, también con 1,6 millones.

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La primera edil subrayó además que esta actuación complementa otras inversiones realizadas por el Ayuntamiento en el entorno, como el nuevo puente de la avenida José Luis Meseguer, ejecutado con una inversión municipal de 900.000 euros para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los vecinos de Canteras y La Vaguada.