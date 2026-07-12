MC recurre el despido de los asesores y cree que es una represalia por la moción

MC ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Cartagena del 26 de junio que modificó la distribución del personal eventual del Ayuntamiento y que, en la práctica, significaba que la formación local tenía que despedir a uno de sus trabajadores y Vox a dos.

El escrito, firmado por el portavoz del grupo municipal, Jesús Giménez Gallo, solicita que se deje sin efecto la decisión al considerar que fue aprobada de urgencia y sin justificación suficiente.

El acuerdo impugnado incorpora a Alcaldía los tres puestos de trabajo que pierden los grupos municipales: cabe reseñar que la decisión fue justificada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, por la pérdida de un concejal en MC y de dos en Vox, tras pasar esos ediles a la condición de no adscritos.

MC sostiene, sin embargo, que, en el caso de su grupo, no existe ninguna urgencia, ya que el Pleno tomó conocimiento el 3 de marzo de 2025 de la condición de concejal no adscrita de quien había formado parte de la formación. "No ha sucedido nada en junio de 2026 que justifique modificar los medios humanos de este grupo municipal", recoge el recurso. La reforma laboral fue aprobada por la Junta de Gobierno Local fuera del orden del día como un asunto de urgencia, ya que no constaba dentro de los puntos a tratar.

El escrito carga contra la tramitación urgente del acuerdo y afirma que esa vía exige una motivación objetiva. Según MC, "no existe la urgencia acordada" y no basta con una razón genérica para introducir un asunto fuera del orden del día, defendiendo que, para ser considerado de esta forma, la urgencia debe responder a circunstancias sobrevenidas y a la imposibilidad de aplazar la decisión sin causar un perjuicio grave para el Ayuntamiento.

La formación liderada por Jesús Giménez Gallo asocia este movimiento con una "represalia" por la moción de censura votada el pasado 2 de junio y que supone «la apropiación de los medios de la oposición». También cuestiona que se refuerce Alcaldía con tres eventuales más cuando el Gobierno local ha pasado de 14 a 11 concejales y ha desaparecido la Vicealcaldía. "Tampoco existe razón aritmética para ampliar la nómina de eventuales en Alcaldía", subraya el documento.

MC califica la decisión de "discrecional y arbitraria" y sostiene que tiene una "evidente motivación e intencionalidad política" para perjudicar a dos grupos concretos e incrementar los medios del Partido Popular, que ostenta en solitario la Alcaldía.

Otro de los argumentos del recurso apunta a una posible vulneración del principio de igualdad en la participación política. MC defiende que el reparto de medios entre grupos debe responder a una misma regla proporcional y no a una decisión discrecional. "Igualdad de armas", reclama Jesús Giménez Gallo.

El recurso también menciona el artículo 73 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y denuncia que, según MC, la modificación serviría para dotar de medios a "al menos, una edil tránsfuga", en referencia a la única edil que no es del PP que se mantiene en el ejecutivo local, Beatriz Sánchez del Álamo . La formación reitera que se "hurtan los medios a la oposición" para reforzar políticamente a la Alcaldía.

En su parte final, MC solicita a la Junta de Gobierno Local que declare la nulidad del acuerdo por no concurrir razones de urgencia. De forma subsidiaria, pide la nulidad por falta de motivación e infracción del principio de participación en condiciones de igualdad y, en todo caso, su anulación por desviación de poder.

"El resultado del acuerdo es que la alcaldesa quita medios a la oposición con clara desviación de poder para asignarlos a ella misma", afirma el recurso, que acusa al Gobierno local de alterar el funcionamiento democrático de la institución a menos de un año de las elecciones municipales.

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Ahora se deberá resolver el recurso presentado por MC, que, en caso de ser aceptado, supondrá que no se despida a ninguno de los tres trabajadores de la oposición. Por el contrario, si es rechazado, MC perderá uno de sus asesores y Vox a dos, mientras que la Alcaldía incorporará a tres personas más de confianza.