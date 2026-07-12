Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria

El Ayuntamiento de Cartagena volverá a abrir este verano al público Cueva Victoria con un programa de cinco visitas guiadas que permitirá conocer uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Europa. Las reservas pueden realizarse desde este lunes, 13 de julio, a las 9 horas, a través del apartado Agenda Ciudad de la web municipal wwww.cartagena.es y las visitas se desarrollarán entre los meses de julio y septiembre en grupos reducidos de un máximo de 25 personas.

La iniciativa da continuidad a la experiencia de veranos anteriores. El pasado año, más de 400 personas participaron en las visitas organizadas entre junio y septiembre, con una elevada demanda tanto de vecinos del municipio como de turistas que pasaban sus vacaciones en Cartagena.

El concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, ha destacado que "el éxito de la pasada edición demuestra el enorme interés que despierta Cueva Victoria entre los ciudadanos y visitantes. Queremos seguir acercando este patrimonio excepcional a la sociedad de una forma compatible con su conservación y con todas las garantías de seguridad".

Braquehais ha señalado además que "estas visitas permiten descubrir un espacio único desde el punto de vista científico y patrimonial, al tiempo que contribuyen a poner en valor uno de los grandes referentes de la historia natural de Cartagena mientras seguimos trabajando para hacer posible una apertura más estable en el futuro".

Las visitas tendrán una duración aproximada de una hora y comenzarán en el aparcamiento de Cueva-Mina Victoria. El calendario previsto incluye una visita el 24 de julio; dos en agosto, los días 7 y 22; y otras dos en septiembre, los días 5 y 18.

Los participantes recorrerán la zona acondicionada de la entrada Victoria 1, donde podrán conocer la historia geológica y minera de la cavidad, así como la extraordinaria riqueza paleontológica que alberga este enclave.

Cueva Victoria es un yacimiento kárstico del Pleistoceno inferior que comenzó a explotarse como mina de manganeso y hierro antes de revelarse como uno de los principales enclaves fósiles del continente. A lo largo de décadas de investigación ha proporcionado miles de restos fósiles de gran valor científico, entre ellos los únicos restos europeos conocidos del primate africano Theropithecus oswaldi, además de una falange humana que la sitúa entre los escasos yacimientos europeos con presencia de restos humanos de esa antigüedad.

Por motivos de seguridad, la actividad está restringida a mayores de 12 años y no es apta para personas con movilidad reducida. Antes del inicio de la visita será necesario firmar un documento de exención de responsabilidad que se remitirá previamente por correo electrónico a los asistentes. Asimismo, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de suspender alguna de las visitas si las reservas no alcanzan al menos la mitad del aforo previsto.

Las inscripciones pueden realizarse a través del apartado Agenda Ciudad de la página web municipal: www.cartagena.es/agenda_ciudad_detalle.asp?id=3514