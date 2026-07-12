El Ayuntamiento da más de un centenar de ayudas por nacimiento en lo que va de año

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido 111 ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento durante el primer semestre de 2026, "dentro de la línea municipal destinada a apoyar a las familias desde la llegada de un nuevo hijo", indica en un comunicado el Consistorio, que añade que "en este periodo se han tramitado 161 solicitudes, de las que 111 han sido concedidas y 50 denegadas por no cumplir los requisitos establecidos en las bases".

"Estas ayudas, dotadas con 200 euros por nacimiento y 300 euros en caso de partos múltiples, forman parte de la estrategia municipal de apoyo a las familias, que combina ayudas económicas directas con recursos permanentes para facilitar la conciliación, aliviar el gasto familiar y favorecer el bienestar de los menores", destacan desde la Administración local.

Las ayudas municipales por nacimiento de hijos pueden solicitarse por Internet, entrando en la sede electrónica del Ayuntamiento. En concreto, la página web es para pedirlas es: cartagena.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=11531.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, apunta al respecto que «queremos que las familias sepan que cuentan con el Ayuntamiento desde el primer momento. Estas ayudas son un respaldo económico, pero forman parte de una política mucho más amplia que acompaña a los hogares con servicios y recursos durante los primeros años de vida de sus hijos».

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Arroyo detalló que esta convocatoria, puesta en marcha en 2025, registró en su primer año 466 solicitudes, de las que 322 fueron concedidas, lo que demuestra "a buena acogida que ha tenido esta medida y la necesidad de seguir impulsando políticas que hagan más fácil formar y mantener una familia en Cartagena", precisan desde el Consistorio.