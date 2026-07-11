La luz LED llega a los muelles del Puerto de Cartagena

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha finalizado la renovación integral del alumbrado exterior de las dársenas de Cartagena y Escombreras del Puerto, una actuación que mejora la eficiencia energética de las instalaciones portuarias y refuerza la seguridad de la operativa diaria.

El proyecto ha sido financiado mediante fondos europeos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actuación ha supuesto la sustitución del sistema de iluminación convencional por tecnología LED de última generación, incorporando además un sistema inteligente de telegestión que permitirá adaptar la iluminación a las necesidades de cada zona y optimizar el consumo energético.

En total, se han renovado las 44 torres de iluminación existentes, se han instalado dos nuevas torres de 20 metros y dos columnas de 12 metros, además de sustituir más de medio millar de proyectores convencionales por luminarias LED de alta eficiencia. También se han modernizado los cuadros eléctricos y los sistemas de control del alumbrado.

Gracias a esta actuación, el Puerto de Cartagena reducirá cerca de un 25 por ciento la potencia instalada destinada al alumbrado exterior, lo que permitirá ahorrar alrededor de 578.000 kWh al año, el equivalente al consumo anual de más de 160 hogares. Esta mejora evitará la emisión de 301 toneladas de CO₂ cada año.

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El presidente del organismo, Pedro Pablo Hernández, ha destacado que "esta actuación demuestra que sostenibilidad y competitividad pueden avanzar de la mano. Modernizar nuestras infraestructuras nos permite reducir el consumo energético, disminuir costes de explotación y ofrecer unas instalaciones más eficientes y seguras para nuestros clientes y operadores" y ha señalado que "seguimos incorporando soluciones que mejoran el funcionamiento del Puerto y contribuyen a avanzar hacia un modelo cada vez más sostenible, alineado con los objetivos europeos de descarbonización y transición energética, dentro de nuestra estrategia verde".