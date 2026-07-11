Ya tiene fecha la comisión de Investigación en la que Arroyo y Sánchez del Álamo darán explicaciones

Más de 30 grados. Esa es la previsión meteorológica para el próximo miércoles a las cinco de la tarde, cuando la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha decidido convocar la Comisión de Investigación sobre la Gestión del Área, Delegación de Turismo y sus organismos y entidades dependientes.

La sesión tendrá lugar en las dependencias de la Sala de Reuniones, en la Sala Multiusos, en la 1ª planta del Edificio Administrativo San Miguel.

El orden del día de la reunión incluye la constitución de la Comisión de Investigación y nombramiento de los representantes de los distintos grupos municipales, la designación del Presidente de la Comisión y la determinación de la periodicidad de las sesiones.

La iniciativa, que fue solicitada por MC a raíz de que la propia edil de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, informara a varios concejales de un supuesto mal uso de los fondos del área por parte de la alcaldesa, salió adelante en el último Pleno gracias a los votos del propio grupo impulsor, PSOE, Sí Cartagena, la edil No Adscrita María Dolores Ruiz y, por sorpresa, Vox, quienes deben de haberse cansado ya de sacar las castañas del fuego a Arroyo, incluso después de haber sido expulsados del Gobierno para satisfacer a Salinas y Sánchez del Álamo. Precisamente, Ruiz afirmó que tenía una grabación de la concejal No Adscrita reconociendo este hecho.

Esta semana los cuatro líderes de los grupos municipales de la oposición (MC, PSOE, Vox y Sí Cartagena) han registrado un escrito solicitando la celebración de una sesión extraordinaria de la Junta de portavoces para tratar varios asuntos relativos a la Comisión.

El primero de ellos sería la inseguridad jurídica provocada por los informes incompletos y contradictorios en distintas materias que han recibido, ya que les han proporcionado dos documentos sobre la forma de elegir al presidente de dicha comisión, estableciendo dos métodos diferentes.

El otro punto relevante sería la discrecionalidad y falta de información a los portavoces en las cuestiones de organización y calendarización relacionadas con el Pleno y la Comisión de Investigación aprobada, pues se ha fijado en el límite de los días previstos para su convocatoria.

Asimismo, también les gustaría tratar cuestiones relacionadas con el personal, tanto en los procesos selectivos, como en la OEP y en las modificaciones del personal eventual.

Por último, los cuatro líderes de la oposición tienen interés en conocer la valoración y aprobación de propuestas relacionadas con el reconocimiento de honores y distinciones.

Según, estos informes la Comisión estará integrada por diez concejales:

Noticias relacionadas