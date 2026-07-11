Ya tiene fecha la comisión de Investigación en la que Arroyo y Sánchez del Álamo darán explicaciones
Los cuatro líderes de la oposición han solicitado una Junta de portavoces extraordinaria para aclara cuestiones como el método de elección de la presidencia
Más de 30 grados. Esa es la previsión meteorológica para el próximo miércoles a las cinco de la tarde, cuando la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha decidido convocar la Comisión de Investigación sobre la Gestión del Área, Delegación de Turismo y sus organismos y entidades dependientes.
La sesión tendrá lugar en las dependencias de la Sala de Reuniones, en la Sala Multiusos, en la 1ª planta del Edificio Administrativo San Miguel.
El orden del día de la reunión incluye la constitución de la Comisión de Investigación y nombramiento de los representantes de los distintos grupos municipales, la designación del Presidente de la Comisión y la determinación de la periodicidad de las sesiones.
La iniciativa, que fue solicitada por MC a raíz de que la propia edil de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, informara a varios concejales de un supuesto mal uso de los fondos del área por parte de la alcaldesa, salió adelante en el último Pleno gracias a los votos del propio grupo impulsor, PSOE, Sí Cartagena, la edil No Adscrita María Dolores Ruiz y, por sorpresa, Vox, quienes deben de haberse cansado ya de sacar las castañas del fuego a Arroyo, incluso después de haber sido expulsados del Gobierno para satisfacer a Salinas y Sánchez del Álamo. Precisamente, Ruiz afirmó que tenía una grabación de la concejal No Adscrita reconociendo este hecho.
Esta semana los cuatro líderes de los grupos municipales de la oposición (MC, PSOE, Vox y Sí Cartagena) han registrado un escrito solicitando la celebración de una sesión extraordinaria de la Junta de portavoces para tratar varios asuntos relativos a la Comisión.
El primero de ellos sería la inseguridad jurídica provocada por los informes incompletos y contradictorios en distintas materias que han recibido, ya que les han proporcionado dos documentos sobre la forma de elegir al presidente de dicha comisión, estableciendo dos métodos diferentes.
El otro punto relevante sería la discrecionalidad y falta de información a los portavoces en las cuestiones de organización y calendarización relacionadas con el Pleno y la Comisión de Investigación aprobada, pues se ha fijado en el límite de los días previstos para su convocatoria.
Asimismo, también les gustaría tratar cuestiones relacionadas con el personal, tanto en los procesos selectivos, como en la OEP y en las modificaciones del personal eventual.
Por último, los cuatro líderes de la oposición tienen interés en conocer la valoración y aprobación de propuestas relacionadas con el reconocimiento de honores y distinciones.
Según, estos informes la Comisión estará integrada por diez concejales:
- 2 concejales representaran al Grupo Municipal Popular, siendo el valor de su voto el equivalente a su representatividad en el Pleno, es decir 5 cada uno de los Concejales (10 en total)
- 2 concejales representarán al Grupo Municipal Movimiento Ciudadano de Cartagena, siendo el valor de su voto el equivalente a su representatividad en el Pleno, es decir 3,5 cada uno de los Concejales (7 en total).
- 1 concejal representará al Grupo Municipal Socialista, siendo el valor de su voto el equivalente a su representatividad en el Pleno, es decir 4.
- 1 concejal representará al Grupo Municipal Vox, siendo el valor de su voto el equivalente a su representatividad en el Pleno, es decir 2.
- 1 concejal representará al Grupo Municipal Mixto, siendo el valor de su voto el equivalente a su representatividad en el Pleno, es decir 1.
- Concejal no adscrito, Dª María Dolores Ruiz Álvarez, siendo el valor de su voto 1.
- Concejal no adscrito, D. Diego José Salinas Hernández, siendo el valor de su voto 1.
- Concejal no adscrito, D" Beatriz Sánchez del Álamo, siendo el valor de su voto 1.
- El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
- El georradar descubre la verdadera envergadura del Anfiteatro Romano de Cartagena
- Cartagena dará hasta 30.000 euros a comunidades de vecinos para reparar daños estructurales
- Cartagena ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad
- Los vecinos de Los Urrutias, Estrella de Mar y Punta Brava en Cartagena siguen sin balnearios al Mar Menor
- El Defensor del Pueblo suspende al Ayuntamiento de Cartagena
- 274 soldados juran bandera en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena
- Los opositores a Policía Local en Cartagena denuncian falta de transparencia